به گزارش خبرنگار مهر، زهرا اکبری ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران درباره تسهیل در ارائه خدمات به افراد در معرض آسیب و آسیب دیده گان اجتماعی گفت: جلسه‌ای با حضور نمایندگان دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله بهزیستی، اورژانس اجتماعی (۱۲۳)، نیروی انتظامی (۱۱۰)، اورژانس پزشکی (۱۱۵) در دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر برگزار شد.

وی گفت: این نشست با هدف تقویت همکاری‌های بین‌سازمانی و بهبود ارائه خدمات به افراد در معرض آسیب و آسیب‌دیده اجتماعی تشکیل شد و بر ضرورت هماهنگی بین دستگاه‌های خدمات‌رسان برای پاسخگویی سریع و مؤثر به نیازهای اقشار آسیب‌پذیر تأکید شد.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر گفت: اورژانس اجتماعی با شماره ۱۲۳ به‌صورت شبانه‌روزی آماده ارائه خدمات تخصصی به افرادی است که با بحران‌هایی مانند خشونت خانگی، کودک‌آزاری و..... مواجه‌اند.

وی افزود: هم‌افزایی بهزیستی، پلیس، اورژانس پزشکی و آتش‌نشانی می‌تواند زمان مداخله در بحران‌ها را به حداقل برساند و گامی مهم در راستای حمایت از افراد در معرض آسیب در بوشهر بردارد و انتظار می‌رود نتایج آن به کاهش آسیب‌های اجتماعی و بهبود کیفیت خدمات منجر شود.