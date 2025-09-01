کار اورژانس اجتماعی ارزشمند و حساس است

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا اکبری صبح دوشنبه نشست گرامیداشت بیست و ششمین سالروز تأسیس اورژانس اجتماعی ضمن قدردانی از زحمات بی‌وقفه کارکنان اورژانس اجتماعی، اظهار داشت: کارکنان اورژانس اجتماعی در لحظات بحرانی کنار افراد آسیب‌دیده حضور می‌یابند و با تلاش‌های خود، امید و انگیزه زندگی را به آنها بازمی‌گردانند.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر افزود: این کار ارزشمند، دشوار و حساس است و تنها با عشق و علاقه می‌توان آن را به انجام رساند.

وی همچنین بر اهمیت همکاری بین‌دستگاهی در موفقیت برنامه‌های اورژانس اجتماعی تأکید کرد و افزود: حمایت و همراهی دستگاه‌های مختلف نقش کلیدی در پیشبرد اهداف این نهاد در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر داشته است.

در پایان این نشست، از دستگاه‌هایی که در طول سال با اورژانس اجتماعی همکاری مؤثری داشته‌اند، با اهدای لوح تقدیر، قدردانی به عمل آمد.