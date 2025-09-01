  1. استانها
  2. بوشهر
۱۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۱۷

کار اورژانس اجتماعی ارزشمند و حساس است

کار اورژانس اجتماعی ارزشمند و حساس است

بوشهر- مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر گفت: کار اورژانس اجتماعی ارزشمند و دشوار و حساس است و تنها با عشق و علاقه می‌توان آن را به انجام رساند.

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا اکبری صبح دوشنبه نشست گرامیداشت بیست و ششمین سالروز تأسیس اورژانس اجتماعی ضمن قدردانی از زحمات بی‌وقفه کارکنان اورژانس اجتماعی، اظهار داشت: کارکنان اورژانس اجتماعی در لحظات بحرانی کنار افراد آسیب‌دیده حضور می‌یابند و با تلاش‌های خود، امید و انگیزه زندگی را به آنها بازمی‌گردانند.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر افزود: این کار ارزشمند، دشوار و حساس است و تنها با عشق و علاقه می‌توان آن را به انجام رساند.

وی همچنین بر اهمیت همکاری بین‌دستگاهی در موفقیت برنامه‌های اورژانس اجتماعی تأکید کرد و افزود: حمایت و همراهی دستگاه‌های مختلف نقش کلیدی در پیشبرد اهداف این نهاد در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر داشته است.

در پایان این نشست، از دستگاه‌هایی که در طول سال با اورژانس اجتماعی همکاری مؤثری داشته‌اند، با اهدای لوح تقدیر، قدردانی به عمل آمد.

کد خبر 6576630

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها