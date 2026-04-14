به گزارش خبرنگار مهر، زهرا اکبری صبح سه شنبه در نشست شورای راهبری مدیریت محله محور که با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی و خدماتی در دفتر امور اجتماعی و فرهنگی برگزار شد، ضمن قدردانی از تلاش تمامی دستگاهها در ایام جنگ و دوران پس از آن، بر ضرورت ارائه گزارشهای دقیق و شفاف از اقدامات انجامشده در محلات مختلف تأکید کرد.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ، بویژه رهبر شهید حضرت ایت الله خامنه ای، سرداران و دانش اموزان مدرسه میناب افزود: هدف از برگزاری این نشست، دریافت گزارشهای کامل از فعالیت دستگاهها، بررسی اینکه چه اقداماتی در چه محلاتی انجام شده، و شناسایی نقاط قوت و ضعف عملکردهاست. تنها از طریق تحلیل دقیق وضعیت میتوانیم با همافزایی و هماهنگی میان دستگاهها، پوشش کامل و متوازن همه محلات را محقق کنیم.
اکبری با اشاره به اهمیت امیدآفرینی و تقویت انسجام اجتماعی در سطح محلات گفت: دستگاهها باید برنامههایی ارائه کنند که نتیجه آن افزایش انگیزه، مشارکت و همدلی مردم باشد. استفاده از ظرفیتهای مردمی، بهویژه افراد علاقهمند به فعالیتهای محلی، یک ضرورت است که میتواند کیفیت ارائه خدمات را به شکل چشمگیری ارتقا دهد.
وی همچنین به گزارش دستگاهها درباره خدمات ارائهشده به آسیبدیدگان جنگ اشاره و تصریح کرد: شناسایی دقیق افراد آسیبدیده یک اولویت جدی است. انتظار داریم دستگاهها اقدامات عملی، هدفمند و اثربخش برای حل مشکلات این عزیزان انجام دهند و هیچ فرد آسیبدیده بدون حمایت لازم باقی نماند.
اکبری با تقدیر از تلاش و همراهی تمامی نمایندگان دستگاهها، بر استمرار همکاریها، تقویت همگرایی نهادی و برنامهریزی مشترک برای ارتقای خدمات اجتماعی در همه محلات تأکید کرد و برای همه آنان آرزوی سلامتی و توفیق نمود.
