به گزارش خبرگزاری مهر، رمان «موجها» متفاوتترین رمان ویرجینیا وولف که در نشر افق و با ترجمه مهدی غبرایی منتشر شده بود، به چاپ دوازدهم رسید.
ویرجینیا وولف از نویسندگان نامآشنای نظریه فمینیستی و مدرنیست انگلیسی است. آثار او به بیش از پنجاه زبان مختلف دنیا ترجمه شدهاند. با وجود اینکه رمانهای «خانم دالوی» و «بهسوی فانوس دریایی» آثار دیدهشدهای در کارنامه ویرجینیا وولفاند، منتقدی همچون استیون اسپندر «موجها» را بزرگترین دستاورد ویرجینیا وولف میداند.
این رمان با روایتی شعرگونه بر شش مونولوگ درونی استوار است. داستان با نه میانپرده از توصیف دریا و حرکت خورشید پیش میرود. در یکی از این میانپردهها میخوانیم:
«خورشید هنوز درنیامده بود. دریا و آسمان را نمیشد از هم بازشناخت، جز اینکه دریا کمی چین و شکن داشت، انگار پارچهای در آن کیس خورده باشد. رفته رفته همچنان که آسمان سفید میشد خط تیرهای در افق پدید آمد که دریا را از آسمان جدا میکرد و پارچۀ خاکستری با تاشهای ضخیمی که یکی پس از دیگری، زیر رویه میجنبیدند و پیوسته سر در پی هم میگذاشتند و همدیگر را ادامه میدادند، هاشور خورد.»
مهدی غبرایی با وفاداری به لحن شاعرانه وولف و کمترین میزان تغییرات، این اثر را ترجمه و در سال ۱۳۸۶ در نشر افق منتشر کرد.
چاپ دوازدهم موجها با قیمت ۴۸۵,۰۰۰ تومان در کتابفروشیها قابلتهیه است.
