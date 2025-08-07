  1. فرهنگ و ادب
انتشار داستان‌هایی از رکود بزرگ اقتصادی آمریکا به قلم نویسنده نوبلیست

مجموعه داستان «دره دراز» اثر جان استاین‌بک با ترجمه اسدالله امرایی از سوی نشر افق منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه‌ای از یازده داستان کوتاه از جان استاین‌بک، نویسنده بزرگ و برنده نوبل ادبیات، با عنوان «دره دراز» با ترجمه اسدالله امرایی توسط نشر افق منتشر شد.

جان استاین‌بک از بزرگ‌ترین نویسندگان قرن بیستم آمریکا بود و با بردن جایزه نوبل و پولیتزر جایگاه خود را در میان برترین نویسندگان تاریخ ادبیات تثبیت کرد. او نویسنده آثار مهم و اثرگذاری همچون «خوشه‌های خشم» و «موش‌ها و آدم‌ها» است.

مجموعه داستان‌های کوتاه جان استاین‌بک در ابتدا در روزنامه‌ها و به‌صورت جداگانه منتشر شدند و در سال ۱۹۳۸ در نشر پنگوئن، در یک کتاب، به‌چاپ رسیدند.

همه این داستان‌ها در سالیناس ولی، محل تولد استاین‌بک، رخ می‌دهند. استاین‌بک در «دره دراز» اثر رکود بزرگ اقتصادی آمریکا و فرهنگ متعصبانه دره سالیناس بر مردم را نشان می‌دهد.

«دره دراز» شامل داستان‌های گل‌های داوودی، بلدرچین سفید، گریز، مار، صبحانه، یورش، قوزبند، خودسر، جانی بیر، قتل و سنت کیتی پاک‌دامن است.

این کتاب در ۱۹۲ صفحه و قیمت ۲۹۵,۰۰۰ تومان در نشر افق منتشر شده و از ۱۸ مرداد ۱۴۰۴ در کتاب‌فروشی‌های کشور و وب‌سایت افق در دسترس است. اطلاعات بیشتر دربارۀ کتاب را می‌توانید در وب‌سایت نشر افق به نشانی ofoqbooks.comبخوانید.

