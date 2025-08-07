به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه‌ای از یازده داستان کوتاه از جان استاین‌بک، نویسنده بزرگ و برنده نوبل ادبیات، با عنوان «دره دراز» با ترجمه اسدالله امرایی توسط نشر افق منتشر شد.

جان استاین‌بک از بزرگ‌ترین نویسندگان قرن بیستم آمریکا بود و با بردن جایزه نوبل و پولیتزر جایگاه خود را در میان برترین نویسندگان تاریخ ادبیات تثبیت کرد. او نویسنده آثار مهم و اثرگذاری همچون «خوشه‌های خشم» و «موش‌ها و آدم‌ها» است.

مجموعه داستان‌های کوتاه جان استاین‌بک در ابتدا در روزنامه‌ها و به‌صورت جداگانه منتشر شدند و در سال ۱۹۳۸ در نشر پنگوئن، در یک کتاب، به‌چاپ رسیدند.

همه این داستان‌ها در سالیناس ولی، محل تولد استاین‌بک، رخ می‌دهند. استاین‌بک در «دره دراز» اثر رکود بزرگ اقتصادی آمریکا و فرهنگ متعصبانه دره سالیناس بر مردم را نشان می‌دهد.

«دره دراز» شامل داستان‌های گل‌های داوودی، بلدرچین سفید، گریز، مار، صبحانه، یورش، قوزبند، خودسر، جانی بیر، قتل و سنت کیتی پاک‌دامن است.

این کتاب در ۱۹۲ صفحه و قیمت ۲۹۵,۰۰۰ تومان در نشر افق منتشر شده و از ۱۸ مرداد ۱۴۰۴ در کتاب‌فروشی‌های کشور و وب‌سایت افق در دسترس است. اطلاعات بیشتر دربارۀ کتاب را می‌توانید در وب‌سایت نشر افق به نشانی ofoqbooks.comبخوانید.