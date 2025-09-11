به گزارش خبرنگار مهر، رمان «نفرینشکن» نوشته فرنسیس هاردینگ، نویسنده انگلیسی، با ترجمه پیمان اسماعیلیان از سوی نشر افق روانه بازار کتاب شده است.
فرنسیس هاردینگ، نویسنده بریتانیایی، در این رمان نشان داده که استاد خلق جهانهایی خیالی، پیچیده و عمیق است. دنیایی که همزمان شگفتانگیز و تاریک، وهمآلود و صمیمی، پر از عناصر جادویی و استعاری است و در دل آن، نوجوانی پانزده ساله به نام کلن با قدرتی ویژه زندگی میکند: او میتواند نفرینها را باطل کند. اما در جهانی که نفرین بهسادگی اتفاق میافتد و انسانها به حیوان یا سنگ یا اشیا تبدیل میشوند، باطلکردن نفرین فقط یک قدرت نیست، یک خطر دائمی است.
ماجرا از این قرار است که خانواده کلن بافندهاند، اما او نمیتواند پارچهها را لمس کند. چون وقتی به چیزی دست میزند، تاروپود آن متلاشی میشود. فرنسیس هاردینگ یک ویژگی استعاری قوی از تفاوت و طردشدگی برای کلن در نظر میگیرد و او را با توانایی نادری معرفی میکند. کلن نفرینشکن است؛ کسی که میتواند جادوهای تاریک و نفرینهای سیاه را باطل کند. او قهرمانی است که نه شمشیر دارد و نه جادو. شجاعت، آسیبپذیری، مسئولیتپذیری و ترس ویژگیهایی هستند که نویسنده برای کلن در نظر میگیرد تا شخصیتی چندلایه را به مخاطب نشان بدهد که بتوان او را باور کرد، دوست داشت و با او همذاتپنداری کرد. نتل، دوست کلن و همراه همیشگیاش در ماجراجوییهای رمان نفرینشکن، دختری است که پیشتر نفرین شده و به حواصیل تبدیل شده بود. او حالا دوباره انسان شده، اما بخشی از وجودش هنوز با پرواز گره خورده است. فرنسیس هاردینگ با خلق شخصیت نتل به زیبایی نشان میدهد که نفرینها چگونه اثر خودشان را بر زندگی ما میگذارند، حتی اگر باطل شوند. نتل دختری مستقل، قوی و مصمم است که ذهن خواننده را درگیر تضاد بین انسان بودن و حیوان بودن میکند و اینکه عقل و غریزه چگونه بر تصمیمهای ما تأثیر میگذارد. رابطه میان او و کلن از مهمترین عناصر داستان است که با لطافت و ظرافت پرداخته شده و درعینحال کاملاً از کلیشههای عاشقانه فاصله دارد.
نویسنده دنیایی ساخته که شهرهایی مثل میزلپورت، ردیت و وحشستان در آن وجود دارند؛ سرزمینهایی خیالی، اما بهشدت باورپذیر. توصیفهای تصویری او از جنگلهای مهآلود، خانههای عجیب، بندرهای کثیف، اتاقهای تاریک، مردابهای سرد و خیابانهای بارانی چنان دقیق و زنده است که خواننده را وادار میکند برای لحظاتی فراموش کند که مشغول خواندن است، نه تماشای یک فیلم. در واقع، نفرینشکن همانقدر که یک داستان ماجراجویانه است، یک تجربه سینمایی هم هست؛ تجربهای پر از رنگهای تیره، سایهها، صدای بالبال زدن خفاش، بوی نم و تاروپود جادو.
«نفرینشکن» تنها یک ماجراجویی فانتزی نیست؛ بلکه سرشار از نمادها، تمثیلها و مفاهیم عمیق انسانی است. نفرین در این داستان تنها جادویی سیاه نیست که شکل ظاهری آدمها را تغییر میدهد، بلکه استعارهای از رنجها، عقدهها، تنفرها و تصمیمهایی است که ما را از خودمان دور میکند. همانطور که قدرت نفرینکردن در دنیای هاردینگ در دست هر کسی هست، در جهان ما نیز همه میتوانند با زبان، نگاه، رفتار یا قضاوت، نفرینی بیندازند. اما تنها تعداد اندکی توان باطلکردن این نفرینها را دارند؛ و شاید همه ما در جستوجوی یک کلن در زندگی خودمان هستیم.
نویسنده در مسیر داستان خواننده را با پرسشهایی مهم و بهظاهر ساده مواجه میکند: حقیقت چیست؟ فریب تا کجا میتواند ادامه پیدا کند؟ چه کسی باید بخشیده شود و چه کسی نه؟ آیا هر نفرینشکنی، خود از نفرین در امان است؟
نفرینشکن ترکیبی ماهرانه از ژانرهای فانتزی سیاه، معمایی و ماجراجویی است. ساختار داستان پر از پیچوتابها، گرهها، سرنخها و چرخشهایی است که خواننده را بارها غافلگیر میکند. اگر از طرفداران نویسندگانی چون نیل گیمن، فیلیپ پولمن، جی. آر. آر. تالکین یا کورنلیا فونکهاید، این رمان میتواند شما را هیجانزده کند.
رمان نفرینشکن که نشر افق با خرید حق انحصاری نشر اثر به زبان فارسی و با ترجمه پیمان اسماعیلیان منتشر کرده در ۵۹۸ صفحه با قیمت ۹۷۵ هزار تومان وارد بازار کتاب شده است.
