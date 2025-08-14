بازدید مدیرکل بازرسی وزارت بهداشت از بیمارستان صحرایی زائران اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، احمدرضا ریحانی، مدیرکل بازرسی وزارت بهداشت، به همراه دکتر نصیری، مشاور اجتماعی وزیر بهداشت، و مدیر بازرسی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، با حضور در خط مقدم ارائه خدمات به زائران حسینی، از نزدیک بر کیفیت و نحوه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی نظارت کردند.
این بازدید از بیمارستان صحرایی شهید ماموستا شیخالاسلام آغاز شد و با حضور در بخشهای اورژانس، بستری، داروخانه و واحدهای پشتیبانی ادامه یافت.
ریحانی ضمن قدردانی از تیمهای درمانی، اورژانس پیشبیمارستانی و نیروهای پشتیبانی، تلاش شبانهروزی آنها را «نماد تعهد، تخصص و عشق به خدمت» توصیف کرد.
در ادامه، هیأت بازدیدکننده با حضور در پایگاه بهداشت مرزی و مواکب مستقر، از اقدامات نظارتی، پیشگیرانه و آموزشی کارشناسان بهداشت محیط، کنترل بیماریها و ارتقای سلامت مطلع شد و نقش این خدمات را در حفظ سلامت زائران و پیشگیری از بیماریها، حیاتی خواند.
بازدید شبانه مدیرکل بازرسی وزارت بهداشت و هیأت همراه از بیمارستان بوعلی مریوان
مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت و هیأت همراه با حضور در بیمارستان بوعلی مریوان، از بخشها و واحدهای مختلف این مرکز درمانی بازدید کردند.
در جریان این بازدید، دکتر ریحانی با کادر درمان و پرسنل بیمارستان به گفتوگو پرداخت و ضمن شنیدن مشکلات و دغدغههای آنها، بر لزوم رسیدگی فوری به موارد مطرحشده تأکید کرد.
گفتگو با بیماران و همراهان آنها نیز بخش دیگری از این بازدید بود که فرصتی برای آشنایی نزدیک با کیفیت خدماترسانی و میزان رضایتمندی مراجعان فراهم کرد.
در ادامه، دکتر ریحانی و هیأت همراه از پروژههای خیریه و طرحهای در حال ساخت بیمارستان نیز بازدید کرده و ضمن بررسی روند پیشرفت فیزیکی، راهکارهایی برای تسریع در تکمیل این پروژهها ارائه دادند.
نصیری، مشاور اجتماعی وزیر بهداشت، نیز در این بازدید بر اهمیت توجه به ابعاد اجتماعی حوزه سلامت و نقش مؤثر آن در بهبود کیفیت خدمات تأکید کرد.
وی همچنین خواستار تقویت ارتباط میان بیمارستان و جامعه محلی شد تا نیازهای درمانی و رفاهی بیماران با سرعت و دقت بیشتری پاسخ داده شود.
در پایان این بازدید، دکتر ریحانی ضمن قدردانی از تلاشهای مجموعه بهداشت و درمان شهرستان مریوان و مسئولان و پرسنل بیمارستان بوعلی در ارائه خدمات به بیماران، بر ضرورت ارتقای زیرساختها، بهبود فرآیندهای درمانی و توجه ویژه به رفاه بیماران تأکید کرد.
