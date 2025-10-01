به گزارش خبرگزرای مهر به نقل از وبدا، سید سجاد رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت در بازدید از بیمارستان کودکان بهرامی تهران بر ارتقاء کیفیت خدمات درمانی و آموزشی، توسعه زیرساختها، بهبود فرآیندهای ارائه خدمت و تقویت نیروی انسانی متخصص تأکید کرد.
در جریان این بازدید، جلسهای برای بررسی مسائل و چالشهای بیمارستان برگزار شد و گزارشی از ظرفیتها، خدمات و نیازهای اساسی این مرکز ارائه گردید. دکتر مجتهدی، رئیس بیمارستان، با بیان اهمیت این مرکز به عنوان یکی از قدیمیترین بیمارستانهای تخصصی اطفال تهران، برخی مشکلات حوزه درمان کودکان را مطرح کرد.
معاون درمان وزارت بهداشت به همراه فهیم، مشاور معاون درمان و هداوندخانی، رئیس اداره بیماریهای خاص و صعبالعلاج مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریها، پس از جلسه از بخشهای مختلف بیمارستان شامل تالاسمی، دیالیز، اورژانس، جراحی کودکان و اتاق عمل بازدید کردند.
این تیم معاونت درمان ضمن گفتوگو با پزشکان، دستیاران، کارکنان و بیماران، بر استمرار حمایتهای مدیریتی و برنامهریزی برای ارتقاء خدمات درمانی در این بیمارستان تأکید نمودند.
