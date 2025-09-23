به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدصادق عاشوری ظهر سه شنبه در آئین قدردانی از پرسنل اورژانس بر اهمیت ارتقای زمان پاسخ‌دهی، به‌روزرسانی تجهیزات و تقویت ارتباط با بیماران و خانواده‌ها تأکید کرد.

امام جمعه سیراف با اشاره به نقش حیاتی اورژانس در مواقع بحرانی گفت: حضور سریع، خدمات حرفه‌ای و برخورد انسانی پرسنل اورژانس در صحنه‌های حوادث، مایه اطمینان و آرامش مردم است و جایگاه ارزشمندی در ارتقای سلامت و امنیت جامعه دارد.

حجت الاسلام عاشوری ضمن قدردانی از اخلاق حرفه‌ای و ایثارگری پرسنل اورژانس افزود: ارتقای زمان پاسخ‌دهی، به‌روزرسانی تجهیزات و تقویت ارتباط شفاف با بیماران و خانواده‌های آنان از جمله مواردی است که می‌تواند خدمات اورژانس را اثربخش‌تر و کارآمدتر سازد.

وی در پایان با آرزوی موفقیت و سلامتی برای پرسنل اورژانس تأکید کرد: خدمت‌رسانی به مردم در سخت‌ترین شرایط عبادتی بزرگ است و بی‌تردید اجر معنوی و اجتماعی فراوانی دارد.

در ادامه این مراسم، با حضور امامان جمعه شیعه و اهل سنت، بخشدار بخش سیراف، شهردار و اعضای شورای اسلامی بندر سیراف، از پرسنل اورژانس و فوریت‌های پزشکی سیراف با اهدای لوح سپاس و هدایایی تجلیل شد.