بازگشت زائران اربعین با مدیریت و همکاری مردم به خوبی در جریان است

به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر پورجمشیدیان، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور ظهر امروز پنجشنبه در حاشیه بازدید از مرز چذابه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: حرکت عظیم راهپیمایی اربعین امام حسین (ع) در ایران و عراق به بهترین شکل مدیریت شده و همکاری بینظیر مردم، این فرآیند را تسهیل کرده است.
وی افزود: اکثر زائران از مرزهای ششگانه، بهویژه مهران، شلمچه، چذابه و خسروی بازگشتهاند و بخش عمدهای از آنها هماکنون در مسیر بازگشت به کشور هستند.
پورجمشیدیان با اشاره به ازدحام احتمالی در مرز مهران طی امروز و فردا، توصیه کرد: زائران برای بازگشت از مرزهای شلمچه و خسروی که شرایط مناسبتری برای استفاده از ناوگان حملونقل عمومی دارند، استفاده کنند تا با تأخیر کمتری مواجه شوند.
رئیس ستاد اربعین کشور با تأکید بر لزوم همکاری زائران با خادمان، گفت: از زائران میخواهیم با صبر و شکیبایی در مواکب استراحت کنند تا ناوگان حملونقل به خوبی مدیریت شود.
وی افزود: تاکنون با همراهی مردم و برکت اهل بیت (ع)، مشکلات خاصی گزارش نشده و امیدواریم این روند تا پایان بازگشت زائران ادامه یابد.
پورجمشیدیان در پایان با اشاره به فراهم بودن امکانات و خدمات لازم در مرزها، اظهار داشت: با توکل بر خداوند و رعایت توصیههای خادمان، بازگشت زائران به بهترین شکل انجام خواهد شد تا این سفر معنوی تجربهای خاطرهانگیز برای آنها به همراه داشته باشد.
