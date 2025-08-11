  1. استانها
۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ۲۳:۰۴

استقرار بیمارستان تخصصی سیار سپاه اصفهان در مرز مهران

اصفهان-مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت:بیمارستان تخصصی سیار شهید آیت‌الله صدوقی نیروی زمینی سپاه از ۱۷ مرداد در مرز مهران مستقر شده و روزانه به بیش از دو هزار نفر خدمت‌رسانی می‌کند.

منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر از استقرار بیمارستان تخصصی سیار شهید آیت‌الله صدوقی نیروی زمینی سپاه در مرز مهران از ۱۷ مردادماه خبر داد و گفت: این بیمارستان با هدف تأمین سلامت زائران اربعین حسینی روزانه به بیش از دو هزار نفر خدمات درمانی ارائه می‌کند.

وی اظهار کرد: این بیمارستان ۳۲ تخت‌خوابی با حضور بیش از ۷۰ نفر کادر درمان شامل پزشکان داخلی، اطفال، جراحی عمومی، ارتوپدی، زنان، طب اورژانس و نیز تیم‌های پرستاری، همراه با تجهیزات پاراکلینیک، آزمایشگاه، تصویربرداری، رادیولوژی و داروخانه در مرز مهران مستقر شده است. خدمات‌رسانی درمانی تا ۲۵ مرداد ادامه خواهد داشت.

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان با اشاره به موقعیت مرز مهران در ۸۵ کیلومتری جنوب غرب شهر ایلام و اهمیت آن به‌عنوان اصلی‌ترین گذرگاه زائران اصفهانی، افزود: بیمارستان سیار شهید آیت‌الله صدوقی طی سال‌های گذشته نیز در حوادثی همچون زلزله سرپل ذهاب و سیل استان‌های خوزستان، لرستان، گلستان و تهران و همچنین در استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و بوشهر خدمات درمانی ارائه کرده است.

