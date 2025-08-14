  1. استانها
  2. گیلان
۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۱۷:۵۵

همایش پیاده روی جاماندگان اربعین نمادی از عشق به امام حسین(ع) است

خمام- فرماندار خمام گفت: همایش جاماندگان اربعین حسینی نمادی از عشق به امام حسین(ع) و خاندانش است.

عصمت محمد دوست در حاشیه همایش پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی در خمام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این مراسم فرصتی معنوی برای زنده نگه داشتن یاد واقعه عاشورا و ابراز ارادت به سالار شهیدان امام حسین (ع) است.

وی ضمن تأکید بر اهمیت برگزاری این همایش گفت: پیاده‌روی جاماندگان اربعین فرصتی است تا مردم که به هر دلیلی نتوانسته‌اند به کربلای معلی مشرف شوند، ارادت و عشق خود را به امام حسین (ع) ابراز کنند و در کنار هم با شور و شعور حسینی این روز بزرگ را گرامی بدارند.

وی افزود: شهروندان، خیرین و هیئت‌های مذهبی در طول مسیر پیاده‌روی با برپایی ایستگاه‌های صلواتی، پذیرایی از عزاداران را برعهده دارند این خدمات شامل پخش نذورات اعم از چای، شربت و خرما است که با عشق و اخلاص تقدیم شرکت‌کنندگان می‌شود.

فرماندار خمام تصریح کرد: برنامه‌های فرهنگی متنوعی از جمله نوحه‌خوانی، مداحی و قرائت زیارت اربعین در طول مسیر اجرا می‌شود که فضای مراسم را حال و هوای حسینی می‌بخشد و حس حضور در کربلا را برای جاماندگان زنده نگه می‌دارد.

محمددوست در پایان تصریح کرد: همایش جاماندگان اربعین در خمام نمادی از وحدت، همدلی و عشق به اهل بیت (ع) است و امیدواریم این حرکت معنوی هر سال پرشورتر برگزار شود تا پیوند مردم با آرمان‌های عاشورا مستحکم‌تر گردد.

