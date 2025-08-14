همایش پیاده روی جاماندگان اربعین نمادی از عشق به امام حسین(ع) است

عصمت محمد دوست در حاشیه همایش پیادهروی جاماندگان اربعین حسینی در خمام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این مراسم فرصتی معنوی برای زنده نگه داشتن یاد واقعه عاشورا و ابراز ارادت به سالار شهیدان امام حسین (ع) است.
وی ضمن تأکید بر اهمیت برگزاری این همایش گفت: پیادهروی جاماندگان اربعین فرصتی است تا مردم که به هر دلیلی نتوانستهاند به کربلای معلی مشرف شوند، ارادت و عشق خود را به امام حسین (ع) ابراز کنند و در کنار هم با شور و شعور حسینی این روز بزرگ را گرامی بدارند.
وی افزود: شهروندان، خیرین و هیئتهای مذهبی در طول مسیر پیادهروی با برپایی ایستگاههای صلواتی، پذیرایی از عزاداران را برعهده دارند این خدمات شامل پخش نذورات اعم از چای، شربت و خرما است که با عشق و اخلاص تقدیم شرکتکنندگان میشود.
فرماندار خمام تصریح کرد: برنامههای فرهنگی متنوعی از جمله نوحهخوانی، مداحی و قرائت زیارت اربعین در طول مسیر اجرا میشود که فضای مراسم را حال و هوای حسینی میبخشد و حس حضور در کربلا را برای جاماندگان زنده نگه میدارد.
محمددوست در پایان تصریح کرد: همایش جاماندگان اربعین در خمام نمادی از وحدت، همدلی و عشق به اهل بیت (ع) است و امیدواریم این حرکت معنوی هر سال پرشورتر برگزار شود تا پیوند مردم با آرمانهای عاشورا مستحکمتر گردد.
نظر شما