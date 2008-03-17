هیچ گزارشی از تقلب در انتخابات به میز احزاب نرسید

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات کشور، علی اکبر مرتضوی کیاسری رئیس میز احزاب مستقر در وزارت کشور که در جمع خبرنگاران سخن می گفت به جا ماندن لیستها در محل شعب اخذ رای و عدم جمع آوری آنها را از جمله تخلفات گزارش شده به میز احزاب خواند و گفت : بیشترین تخلف به دلیل گستردگی حوزه، در حوزه انتخابیه تهران رخ داده است.

وی در خصوص محدودیت در تبلیغات کاندیداهای نمایندگی مجلس هشتم نیز گفت : ما معتقدیم این گونه محدودیتها مشارکت مردمی را کاهش می دهد و در مجموع خانه احزاب معتقد است که این قانون، قانون مطلوب و به نفعی نبوده است.

کیاسری خبر داد : میز احزاب هم در بحث نحوه تبلیغات و هم در خصوص حذف این قانون پیشنهاداتی را ارائه خواهد کرد.

رئیس میز احزاب مستقر در وزارت کشور تاکید کرد : وقتی معتقدیم هر رای یک تیر به قلب دشمن است باید عواملی را که یک رای از مجموع آرا کم می کند از بین ببریم.