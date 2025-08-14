  1. استانها
  2. بوشهر
۲۴ مرداد ۱۴۰۴، ۰:۳۵

احداث مسکن ۷۲ واحدی محرومان در شهر چغادک

بوشهر- مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر گفت: ۷۲ واحدی مسکن محرومین در شهر چغادک در حال اجرا است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر برومند عصر پنجشنبه با حضور در شهر چغادک از توابع شهرستان بوشهر، از روند اجرای پروژه ۷۲ واحدی مسکن محرومین بازدید و آخرین وضعیت پیشرفت این طرح را ارزیابی کرد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر افزود: این پروژه که در قالب ۱۸ بلوک چهار واحدی و در دو فاز اجرایی در حال ساخت است، به‌عنوان یکی از طرح‌های شاخص حوزه مسکن در استان، با هدف تأمین سرپناه ایمن، استاندارد و پایدار برای اقشار محروم منطقه در دستور کار بنیاد مسکن قرار گرفته است.

وی در این بازدید، جزئیات پیشرفت فیزیکی بخش‌های مختلف طرح، کیفیت عملیات عمرانی و برنامه زمان‌بندی تکمیل و تحویل واحدها را بررسی و بر لزوم تسریع در روند اجرا همراه با رعایت کامل استانداردهای فنی، مهندسی و اصول کیفی تأکید کرد.

