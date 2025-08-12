نوین: یک سال گذشت، اما طرح انتقال آب ارس همچنان بلاتکلیف است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نوین عصر سه شنبه در تشریح جزئیات دیدار نمایندگان حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو با رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، اظهار داشت: پیرو پیگیری تکمیل پروژه انتقال آب ارس به تبریز توسط نمایندگان و استاندار آذربایجان‌شرقی، با دستور ریاست‌محترم جمهور روز گذشته رئیس سازمان برنامه و بودجه جلسه‌ای در این خصوص تشکیل داد اما اگر بخواهم صریح بگویم، این نشست صرفاً با هدف رفع تکلیف توسط معاون رئیس‌جمهور برگزار شد و خروجی مؤثری نداشت.

وی عنوان کرد: در این نشست به ارائه گزارش‌کار تکراری بسنده کردند و با این وضعیت بنده بعید می‌دانم ظرف مدت یک سال آب ارس به تبریز برسد.‌

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی متذکر شد: مردم باید بدانند در روند اجرای طرح انتقال آب ارس به تبریز کم کاری شده است. بعد یک سال پیگیری اسناد گویای عملکرد وزارت نیرو در خصوص دستور دکتر پزشکیان است.

وی با بیان اینکه مردم تبریز سال بعد منتظر رفع تنش‌های آبی‌اند و وعده و وعید نمی‌خواهند، یادآور شد: ما از معاون رئیس‌جمهور خواستیم با استناد به بند م ماده ۲۸ قانون تنظیم بودجه به‌سبب بحران آب در تبریز، اعتباری ویژه به طرح انتقال آب ارس به تبریز تخصیص دهد اما پاسخ مثبت قطعی به این درخواست ندادند.‌

نوین افزود: به‌نظر می‌آید انتقال آب ارس به تبریز نیازمند ورود مستقیم رئیس‌جمهور به جزئیات پروژه و دستور قاطع و اجرایی دارد و اراده‌ای در سیستم اداری نمی‌بینیم. پیمانکار به‌شرطی می‌تواند ظرف یکسال پروژه را به اتمام برساند که اعتبار مورد نیاز پروژه را به پیمانکار تأمین و تزریق کنند.