اطلاعیه افت فشار یا قطعی آب در برخی مناطق تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه آب و فاضلاب آذربایجان شرقی آمده است:

در راستای مدیریت مصرف و قطعی‌های برنامه ریزی شده آب کلانشهر تبریز ضمن درخواست مجدد از عموم شهروندان جهت صرفه جویی حداکثری آب به اطلاع ساکنین محترم واقع در کوی دادگستری، سهند، میرداماد، ویلاشهر، جاده ائل گلی، کوی فردوس، گلشهر، پرواز و سینا می‌رساند در ساعات ظهر روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۷ مواجه با کمبود فشار آب یا قطعی آب خواهند شد بنابراین از شهروندان محترم ساکن در مسیرهای یاد شده تقاضا دارد با صبر و شکیبایی خود این شرکت را همراهی فرمایند.