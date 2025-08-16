  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۲۲:۰۲

اطلاعیه افت فشار یا قطعی آب در مناطقی از کلانشهر تبریز

اطلاعیه افت فشار یا قطعی آب در مناطقی از کلانشهر تبریز

تبریز- شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص افت فشار یا قطعی آب در مناطقی از کلانشهر تبریز اطلاعیه ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی آمده است:

بنابر درخواست سازمان قطار شهری در خصوص جابجایی تأسیسات آبرسانی در چهار راه آخونی و با توجه به اینکه عملیات مورد نظر در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۶ اجرا خواهد شد به اطلاع ساکنین محترم خیابان‌های آخونی، ورزش، شهرک امام و آذربایجان می‌رساند آب مشترکین مسیرهای فوق در تاریخ مذکور ممکن است با کمبود فشار یا قطعی مواجه گردد، بنابراین از شهروندان محترم مناطق یاد شده تقاضا دارد با صبر و شکیبایی خود این شرکت را همراهی فرمایند.

کد خبر 6562236

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها