اطلاعیه افت فشار یا قطعی آب در مناطقی از کلانشهر تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی آمده است:

بنابر درخواست سازمان قطار شهری در خصوص جابجایی تأسیسات آبرسانی در چهار راه آخونی و با توجه به اینکه عملیات مورد نظر در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۶ اجرا خواهد شد به اطلاع ساکنین محترم خیابان‌های آخونی، ورزش، شهرک امام و آذربایجان می‌رساند آب مشترکین مسیرهای فوق در تاریخ مذکور ممکن است با کمبود فشار یا قطعی مواجه گردد، بنابراین از شهروندان محترم مناطق یاد شده تقاضا دارد با صبر و شکیبایی خود این شرکت را همراهی فرمایند.