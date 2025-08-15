یزدانی یک گام دیگر به فینال تور جهانی تنیس نزدیک شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی یزدانی در ادامه حضور خود در رقابت‌های تنیس صربستان موفق شد با عملکردی قابل قبول در بخش انفرادی و پس از پشت سرگذاشتن رقبای خود به یک چهارم نهایی این مسابقات راه یابد و در این مرحله حریفی از ایتالیا را پیش رو خواهد داشت. نماینده تنیس ایران در صورت برتری به جمع ۴ تنیسور برتر این مسابقات راه خواهد یافت.

او در بخش دو نفره نیز با هم تیمی روس خود موفق شد به نیمه نهایی رقابت‌های تنیس صربستان صعود کند و در این مرحله تیمی از آمریکا و انگلیس را پیش روی خود می بیند. یزدانی در این مرحله و در صورت برتری راهی فینال خواهد شد و باید رو در روی برنده بازی تیم آمریکا و آرژانتین به میدان برود.