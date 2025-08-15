  1. ورزش
  2. توپ و تور
۲۴ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۰۰

یزدانی یک گام دیگر به فینال تور جهانی تنیس نزدیک شد

یزدانی یک گام دیگر به فینال تور جهانی تنیس نزدیک شد

نماینده تنیس ایران که در رقابت‌های صربستان به میدان رفته است در بخش انفرادی به یک‌چهارم رسید و در دونفره راهی نیمه‌نهایی این مسابقات شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی یزدانی در ادامه حضور خود در رقابت‌های تنیس صربستان موفق شد با عملکردی قابل قبول در بخش انفرادی و پس از پشت سرگذاشتن رقبای خود به یک چهارم نهایی این مسابقات راه یابد و در این مرحله حریفی از ایتالیا را پیش رو خواهد داشت. نماینده تنیس ایران در صورت برتری به جمع ۴ تنیسور برتر این مسابقات راه خواهد یافت.

او در بخش دو نفره نیز با هم تیمی روس خود موفق شد به نیمه نهایی رقابت‌های تنیس صربستان صعود کند و در این مرحله تیمی از آمریکا و انگلیس را پیش روی خود می بیند. یزدانی در این مرحله و در صورت برتری راهی فینال خواهد شد و باید رو در روی برنده بازی تیم آمریکا و آرژانتین به میدان برود.

کد خبر 6560732

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها