نماینده تنیس ایران ۱۰ پله در رنکینگ جهانی صعود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی یزدانی تنیسور ۲۱ ساله ایرانی پس از قهرمانی در تور جهانی تهران حضور در رقابت‌های تنیس ترکیه و صربستان را در دستور کار قرار داد. عملکرد خوب نماینده تنیس ایران در صربستان باعث شد تا او ۱۰ پله صعود در رنکینگ انجمن تنیس‌بازان حرفه‌ای جهان را تجربه کند.

نماینده تنیس ایران ۲ هفته دیگر هم در صربستان به میدان خواهد رفت اتفاقی که شاید با ارتقای دوباره او در رنکینگ انجمن تنیس‌بازان حرفه‌ای جهان همراه باشد.

عملکرد یزدانی در صربستان و صعود ۱۰ پله‌ای در رنکینگ انجمن تنیس‌بازان حرفه‌ای جهان، تینس ایران را در ناگویا به کسب نتایج بهتر امیدوار کرده است چرا که با این جایگاهی که یزدانی دارد در آن رویداد در سید و شانس قهرمانی قرار خواهد گرفت و رقابت‌های ابتدایی خود را با شرایط بهتری به میدان می‌رود. علی یزدانی در حال حاضر در جایگاه ۷۴۰ جهان قرار دارد.