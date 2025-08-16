تنیسور اهل خراسان شمالی به فینال مسابقات صربستان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، علی یزدانی در ادامه حضور خود در رقابتهای تنیس صربستان و در هفته سوم این مسابقات موفق شد با نتایج ۷ بر ۶، ۳ بر ۶ و ۶ بر ۴ برابر حریفی از روسیه به برتری دست یابد و به فینال راه پیدا کند.
یزدانی در دیدار پایانی بخش انفرادی باید فردا به مصاف نمایندهای از آرژانتین برود. این ورزشکار پیش از این در تور جهانی تنیس تهران موفق شد عنوان قهرمانی را از آن خود کند تا نخستین ایرانی باشد که به این افتخار دست یافته است.
نماینده تنیس کشورمان پس از حضور در رقابتهای ترکیه، راهی صربستان شد تا طی چهار هفته در این رویدادها به میدان برود. او پس از پایان مسابقات صربستان به تهران بازخواهد گشت و پس از استراحتی کوتاه برای حضور در رقابتهای بینالمللی تنیس آنتالیا آماده میشود.
