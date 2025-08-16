  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۳۸

تنیسور اهل خراسان شمالی به فینال مسابقات صربستان رسید

تنیسور اهل خراسان شمالی به فینال مسابقات صربستان رسید

بجنورد- تنیسور اهل خراسان شمالی، با شکست حریفی از روسیه در مرحله نیمه‌نهایی رقابت‌های تنیس صربستان، راهی دیدار پایانی این رقابت‌ها شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی یزدانی در ادامه حضور خود در رقابت‌های تنیس صربستان و در هفته سوم این مسابقات موفق شد با نتایج ۷ بر ۶، ۳ بر ۶ و ۶ بر ۴ برابر حریفی از روسیه به برتری دست یابد و به فینال راه پیدا کند.

یزدانی در دیدار پایانی بخش انفرادی باید فردا به مصاف نماینده‌ای از آرژانتین برود. این ورزشکار پیش از این در تور جهانی تنیس تهران موفق شد عنوان قهرمانی را از آن خود کند تا نخستین ایرانی باشد که به این افتخار دست یافته است.

نماینده تنیس کشورمان پس از حضور در رقابت‌های ترکیه، راهی صربستان شد تا طی چهار هفته در این رویدادها به میدان برود. او پس از پایان مسابقات صربستان به تهران بازخواهد گشت و پس از استراحتی کوتاه برای حضور در رقابت‌های بین‌المللی تنیس آنتالیا آماده می‌شود.

کد خبر 6562034

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها