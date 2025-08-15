به گزارش خبرگزاری مهر، علی یزدانی در ادامه حضور خود در رقابت‌های تنیس صربستان و در هفته سوم این مسابقات موفق شد با نتایج ۶ بر یک، ۴ بر ۶ و ۶ بر صفر نماینده ایتالیا را شکست داده و به همراه ورزشکاری از آرژانتین به جمع ۴ تنیسور برتر این مسابقات راه یابد.

یزدانی در نیمه نهایی باید به مصاف برنده بازی صربستان و روسیه برود و دیگر ورزشکار این مرحله نیز از بین دو نماینده روسیه و لیتوانی مشخص خواهد شد.

او در بخش دو نفره نیز با هم تیمی روس خود موفق شد به نیمه نهایی رقابت‌های تنیس صربستان صعود کند و در این مرحله تیمی از آمریکا و انگلیس را پیش روی خود می بیند. یزدانی در این مرحله و در صورت برتری راهی فینال خواهد شد و باید رو در روی برنده بازی تیم آمریکا و آرژانتین به میدان برود.