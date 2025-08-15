  1. ورزش
  2. توپ و تور
۲۴ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۵۲

صعود یزدانی به نیمه نهایی رقابت‌های تنیس صربستان

نماینده تنیس کشورمان که سومین هفته حضور خود در رقابت‌های تنیس صربستان را تجربه می‌کند، با برتری مقابل ورزشکاری از ایتالیا، به جمع ۴ تنیسور برتر این مسابقات راه یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی یزدانی در ادامه حضور خود در رقابت‌های تنیس صربستان و در هفته سوم این مسابقات موفق شد با نتایج ۶ بر یک، ۴ بر ۶ و ۶ بر صفر نماینده ایتالیا را شکست داده و به همراه ورزشکاری از آرژانتین به جمع ۴ تنیسور برتر این مسابقات راه یابد.

یزدانی در نیمه نهایی باید به مصاف برنده بازی صربستان و روسیه برود و دیگر ورزشکار این مرحله نیز از بین دو نماینده روسیه و لیتوانی مشخص خواهد شد.

او در بخش دو نفره نیز با هم تیمی روس خود موفق شد به نیمه نهایی رقابت‌های تنیس صربستان صعود کند و در این مرحله تیمی از آمریکا و انگلیس را پیش روی خود می بیند. یزدانی در این مرحله و در صورت برتری راهی فینال خواهد شد و باید رو در روی برنده بازی تیم آمریکا و آرژانتین به میدان برود.

فریبا جلیل خانی

