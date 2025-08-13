  1. ورزش
برتری یزدانی برابر نماینده انگلیس در تور جهانی تنیس

برتری یزدانی برابر نماینده انگلیس در تور جهانی تنیس

هفته سوم رقابت‌های تنیس صربستان با برتری نماینده ایران مقابل ورزشکاری از انگلیس آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های تور جهانی تنیس در صربستان در جریان است و علی یزدانی به عنوان نماینده ایران در این رویداد حضور دارد.

یزدانی در نخستین دیدار خود در بخش انفرادی امروز مقابل جیمز هوپر از انگلیس قرار گرفت و با پیروزی ۲ بر یک در ست‌ها (۶ بر ۱، ۳ بر ۶ و ۶ بر ۳) هفته سوم مسابقات را با برد آغاز کرد. او در دومین بازی باید به مصاف حریفی از بوسنی برود.

این تنیسور کشورمان در بخش دونفره نیز روز گذشته به همراه هم‌تیمی روس خود با نتیجه ۲ بر صفر (۶ بر ۱ و ۶ بر ۴) تیمی متشکل از بازیکنان صربستان و استرالیا را شکست داد و در دور بعد به مصاف تیمی از آمریکا و انگلیس خواهد رفت.

