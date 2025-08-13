به گزارش خبرنگار مهر، سعید سعید صادقی ظهر روز چهارشنبه در بازدید از خبرگزاری مهر و نشست با فعالان رسانه خبرنگاری را حرفه‌ای سخت، پر استرس و در عین حال حیاتی خواند و اظهار کرد: دنیای امروز بدون خبرنگار، جهانی تهی است.

وی افزود: خبرنگاران به عنوان سفیران آگاهی و راویان حقیقت، پل ارتباطی میان مردم و مسئولان هستند و وظیفه اطلاع‌رسانی و روشنگری را بر عهده دارند.

رئیس دانشگاه پیام نور گیلان تصریح کرد: نقش خبرنگاران در جامعه بسیار برجسته است و باید قدردان این رسالت خطیر باشیم.

صادقی ضمن قدردانی از همکاری خبرگزاری مهر با دانشگاه پیام نور، به دغدغه این دانشگاه درباره قطعی برق در زمان برگزاری آزمون‌ها اشاره کرد و گفت: آزمون‌های مانده دانشگاه پیام نور از ۲۶ تا ۲۹ شهریور برگزار می‌شود و امیدواریم برای قطعی برق در این ایام برنامه‌ریزی مناسبی صورت گیرد.

در این بازدید «محمد اسکندری» معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه پیام نور گیلان، «فاطمه رجایی» دانشجوی رشته حقوق و عضو شورای فرهنگی دانشگاه پیام نور گیلان به نمایندگی از ۱۴ هزار دانشجوی این دانشگاه رئیس دانشگاه را همراهی کرد.