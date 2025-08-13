  1. استانها
  2. گیلان
۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۲۸

رئیس دانشگاه پیام نور گیلان:

خبرنگاران نقش اساسی در شکل‌گیری جامعه پویا و آگاه دارند

خبرنگاران نقش اساسی در شکل‌گیری جامعه پویا و آگاه دارند

رشت- رئیس دانشگاه پیام نور گیلان با تأکید بر جایگاه ویژه خبرنگاران در انتقال آگاهی و حقیقت گفت: خبرنگاران نقش اساسی در شکل‌گیری جامعه پویا و آگاه دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید سعید صادقی ظهر روز چهارشنبه در بازدید از خبرگزاری مهر و نشست با فعالان رسانه خبرنگاری را حرفه‌ای سخت، پر استرس و در عین حال حیاتی خواند و اظهار کرد: دنیای امروز بدون خبرنگار، جهانی تهی است.

وی افزود: خبرنگاران به عنوان سفیران آگاهی و راویان حقیقت، پل ارتباطی میان مردم و مسئولان هستند و وظیفه اطلاع‌رسانی و روشنگری را بر عهده دارند.

رئیس دانشگاه پیام نور گیلان تصریح کرد: نقش خبرنگاران در جامعه بسیار برجسته است و باید قدردان این رسالت خطیر باشیم.

صادقی ضمن قدردانی از همکاری خبرگزاری مهر با دانشگاه پیام نور، به دغدغه این دانشگاه درباره قطعی برق در زمان برگزاری آزمون‌ها اشاره کرد و گفت: آزمون‌های مانده دانشگاه پیام نور از ۲۶ تا ۲۹ شهریور برگزار می‌شود و امیدواریم برای قطعی برق در این ایام برنامه‌ریزی مناسبی صورت گیرد.

خبرنگاران نقش اساسی در شکل‌گیری جامعه پویا و آگاه دارند

در این بازدید «محمد اسکندری» معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه پیام نور گیلان، «فاطمه رجایی» دانشجوی رشته حقوق و عضو شورای فرهنگی دانشگاه پیام نور گیلان به نمایندگی از ۱۴ هزار دانشجوی این دانشگاه رئیس دانشگاه را همراهی کرد.

کد خبر 6559472

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها