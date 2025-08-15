  1. استانها
  2. قزوین
۲۴ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۴۹

نجات جان مرد ۴۰ ساله پس از ۹ ساعت عملیات طاقت‌فرسا در ارتفاعات یرک

قزوین- مرد ۴۰ ساله ای که در ارتفاعات دره یرک از توابع منطقه الموت شرقی سقوط کرده بود پس از ۹ ساعت عملیات نیروهای امدادی نجات پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی دریافت گزارشی مبنی بر سقوط یک فرد در ارتفاعات روستای یرک الموت شرقی بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات معلم‌کلایه به محل حادثه اعزام شد.

با رسیدن تیم امدادی به منطقه، عملیات جست‌وجو در مسیرهای سخت‌گذر کوهستانی آغاز شد. نجاتگران پس از ۹ ساعت عملیات دشوار و پیمایش و تلاش بی‌وقفه، موفق به یافتن فرد مصدوم شدند و اقدامات اولیه امدادی را در محل انجام دادند.

در ادامه، مصدوم از مسیر کوهستانی به نقطه امن منتقل و تحویل عوامل اورژانس شد تا مراحل درمانی تکمیلی صورت گیرد.

