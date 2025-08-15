به گزارش خبرگزاری مهر، در پی دریافت گزارشی مبنی بر سقوط یک فرد در ارتفاعات روستای یرک الموت شرقی بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات معلمکلایه به محل حادثه اعزام شد.
با رسیدن تیم امدادی به منطقه، عملیات جستوجو در مسیرهای سختگذر کوهستانی آغاز شد. نجاتگران پس از ۹ ساعت عملیات دشوار و پیمایش و تلاش بیوقفه، موفق به یافتن فرد مصدوم شدند و اقدامات اولیه امدادی را در محل انجام دادند.
در ادامه، مصدوم از مسیر کوهستانی به نقطه امن منتقل و تحویل عوامل اورژانس شد تا مراحل درمانی تکمیلی صورت گیرد.
