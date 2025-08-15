راهبرد ایران، عدم دخالت نیروهای خارجی در ژئوپلیتیک منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف صبح امروز به وقت محلی در دیدار با «میخائیل میشوستین» نخست وزیر روسیه که در حاشیه نشست نخست وزیران اتحادیه اقتصادی اوراسیا برگزار شد، اهمیت ارتقای روابط دو کشور در زمینه مسائل منطقهای را مورد توجه قرار داد و با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران برای افزایش همکاریهای دوجانبه، چند جانبه و منطقهای با روسیه آمادگی کامل دارد، به مذاکرات هستهای جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: ایران همواره به دنبال مذاکرات و اعتمادسازی در خصوص فعالیتهای صلحآمیز هستهای خود بوده است اما کشورهای غربی از ابتدا مسئله هستهای ایران را به یک پروژه سیاسی تبدیل کردند.
وی همچنین با اشاره به مواضع برخی از کشورهای اروپایی درخصوص اسنپ بک، گفت: درخصوص اسنپ بک از نظر حقوقی معتقد هستیم که سه کشور اروپایی حق دخالت در این مسئله را ندارند و پیشنهادهای کشور اروپایی عملاً به رسمیت شناختن مواضع غیر اصولی آمریکا در مذاکرات هستهای است.
عارف با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران هیچگاه به دنبال استفاده غیر صلحآمیز از فناوریها به ویژه فناوری هستهای نبوده است، گفت: رژیم صهیونیستی با همکاری آمریکا در میانه مذاکرات غیر مستقیم به ایران حمله کرد و اساتید برجسته، فرماندهان نظامی شهروندان ایرانی را شهید کرد که هیچ دلیل منطقی و محکمه پسند برای این حمله وجود نداشت و این در حالی بود که روند مذاکرات به زعم آمریکا در حال رسیدن به مرحله اعتمادسازی بود.
معاون اول رئیس جمهور با محکومیت جنایات رژیم جعلی صهیونیستی در غزه تصریح کرد: رژیم صهیونیسنی کماکان رفتار غیر انسانی و ظالمانه خود را به جهانیان نشان میدهد و به دنبال تثبیت تجاوزات خود در غزه و گرفتن حق زندگی از ساکنان آن است که باید برای جلوگیری از این جنایتها همکاریها افزایش یابد.
عارف تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران همانند روسیه مخالف یک جانبهگرایی آمریکا در جهان است و باید راهبرد چند جانبهگرایی و امنیت و ثبات منطقه با کمک کشورهای منطقه دنبال شود و حل مسائل منطقه نیاز به دخالت و ورود کشورهای خارج از این منطقه را ندارد چرا که کشورها توانایی حل مسائل خود را دارند.
وی همچنین با اشاره به تحولات قفقاز خاطرنشان کرد: از هرگونه تفاهم و همکاری برای تنش زدایی و روابط دوستانه و صمیمانه کشورهای منطقه و همسایه استقبال میکنیم البته راهبرد ایران عدم دخالت کشورها و نیروهای خارجی به ویژه در ژئوپلیتیک منطقه است چرا که مسائل منطقه نیازی به نیروهای خارجی ندارد و تمامی کشورهای حوزه قفقاز و آسیای مرکزی میتوانند در صلح ثبات و امنیت با یکدیگر زندگی کنند.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران به توسعه و تعمیق جدی و مستمر همکاریها در همه زمینهها با کشور دوست و برادر روسیه معتقد است، ادامه داد: ظرفیتهای همکاری تهران- مسکو فراتر از ظرفیتهای موجود است و برخی مسائل بروکراتیک روند همکاریها را کند کرده است که باید ارتباطات در چارچوب برنامه جامع راهبردی به ویژه در حوزههای انرژی، گردشگری حمل و نقل، ریلی و کریدورها دنبال شود.
عارف افزود: باید کمیسیونهای مشترک همکاری دو کشور بیش از گذشته فعال شود و دستاوردهای علمی و فناوری ایران و روسیه به اشتراک گذاشته شود.
«میخائیل میشوستین» نخست وزیر روسیه نیز در این دیدار با تاکید بر اینکه همکاریهای تجاری و اقتصادی ایران و روسیه در سالهای گذشته افزایش چشمگیری داشته است، تصریح کرد: اجرای موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اوراسیا در افزایش حجم روابط ایران با کشورهای منطقه در زمینههای مختلف تأثیرگذار است و در این راستا ایجاد کریدورشمال- جنوب در تعمیق این روابط حائز اهمیت اساسی است.
وی با اشاره به تماسهای مداوم و سازنده دیپلماتیک سران دو کشور بر ضرورت ارتقا گسترش همکاریها در حوزههای علمی و فناوری، گردشگری و به ویژه اجرای توافقات و تفاهمات فیمابین تاکید کرد.
نخست وزیر روسیه با اشاره به تحولات در منطقه قفقاز تاکید کرد: تمامی کشورهای منطقه باید بر اساس اصل حسن همجواری با یکدیگر روابط داشته باشند و میتوانیم آینده منطقه را با کمک یکدیگر بسازیم.
