لزوم احیای نقش فرهنگی و اجتماعی مساجد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن مصلح در خطبههای نماز جمعه برازجان با تسلیت ایام اربعین حسینی اظهار کرد: این حرکت عظیم، فقط یک زیارت نیست؛ بلکه یک بیانیه جهانی علیه ظلم، یک مانور وحدت اسلامی، و یک نماد تمدنسازی دینی است.
وی اضافه کرد: در روز اربعین، میلیونها زائر از اقوام و مذاهب مختلف، با پای پیاده به سوی کربلا رفتند که این حرکت، نشاندهنده عشق به حقیقت، ایثار، و همدلی است. مردم عراق با جان و دل میزباناند و موکبها با عشق خدمت میکنند. این روحیه خدمت، باید در جامعه ما نیز جاری شود.
امام جمعه دشتستان با گرامیداشت سالروز بازگشت آزادگان به وطن بیان کرد: ۲۶ مرداد، روزی است که تاریخ ایران اسلامی به خود افتخار میکند؛ روزی که قهرمانان صبر و استقامت، پس از سالها تحمل شکنجه و غربت در زندانهای رژیم بعث، با قامتی استوار و ایمانی راسخ به آغوش وطن بازگشتند.
وی تصریح کرد: آزادگان، نماد عزت، غیرت و وفاداری به اسلام و انقلاباند. آنان با تحمل سختترین شرایط، پیامآور آزادگی و مقاومت شدند و امروز وظیفه ماست که راه آنان را با حفظ ارزشها، تقویت ایمان و دفاع از آرمانهای شهدا ادامه دهیم.
حجتالاسلام مصلح با اشاره به سالروز کودتای ۲۸ مرداد خاطرنشان کرد: این کودتا، نماد دشمنی قدرتهای استکباری با استقلال ملتها است و امروز، وظیفه ما است که با حفظ هوشیاری سیاسی، تقویت روحیه مقاومت و حمایت از آرمانهای استقلالطلبانه، اجازه ندهیم تاریخ تکرار شود.
وی با اشاره به روز جهانی مسجد تاکید کرد: مسجد، خانه خدا و سنگر ایمان است؛ جایی که دلها به ذکر الهی آرام میگیرد و جامعه به اخلاق و بصیرت آراسته میشود.
امام جمعه دشتستان با تاکید بر احیای نقش فرهنگی و اجتماعی مساجد و تربیت نسل مؤمن و آگاه ادامه داد: این روز، یادآور جنایت رژیم صهیونیستی در به آتش کشیدن مسجدالاقصی در سال ۱۹۶۹ نیز هست؛ جنایتی که نشان داد دشمنان اسلام، از نور مسجد در هراساند.
وی با اشاره به طرح آمریکایی خلع سلاح حزب الله لبنان افزود: در روزهایی که منطقه غرب آسیا شاهد تحولات حساس و پیچیدهای است، شاهد طرحی خطرناک از سوی آمریکا و برخی متحدان غربی هستیم؛ طرحی با عنوان «خلع سلاح حزب الله لبنان» که هدف آن، تضعیف محور مقاومت و باز کردن راه برای سلطه بیشتر رژیم صهیونیستی است.
مصلح تاکید کرد: این طرح، در ظاهر با شعار «تقویت دولت مرکزی لبنان» مطرح میشود، اما در باطن، هدفی جز تجزیه قدرت ملی، حذف مقاومت مردمی و خلع توان دفاعی ملت لبنان ندارد.
وی گفت: آمریکا، با حمایت از گروههای خاص و فشار بر دولت لبنان، در تلاش است تا حزبالله و دیگر نیروهای مقاومت را از صحنه خارج کند؛ در حالی که همین نیروها، تنها سد واقعی در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی بودهاند.
نظر شما