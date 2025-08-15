به گزارش خبرگزاری مهر، صمد پناهیان از اجرای عملیات جهادی پاکسازی، شستوشو و جمعآوری ضایعات و پسماندهای عمرانی در ورزشگاه پارس شیراز با بهکارگیری ۲۲۰ پاکبان، ۱۲ دستگاه تانکر آب سهکاره و ۱۳ خودروی خاور روباز بهمنظور آمادهسازی این مجموعه ورزشی برای افتتاح و میزبانی از نخستین مسابقه لیگ برتر خبر داد.
وی گفت: ورزشگاه پارس برای آئین افتتاح و میزبانی از نخستین مسابقه لیگ برتر در شیراز با عملیات جهادی پاکسازی و تنظیف آماده میشود.
رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز افزود: به منظور تنظیف بخشهای مختلف ورزشگاه پارس و محوطه بیرونی آن، به صورت روزانه و در دو نوبت، ۲۲۰ نفر پاکبان (۱۱۰ نفر در هر نوبت) به فعالیت مشغول هستند. این اقدامات شامل شستوشوی سطوح، راهروها، سالنها و جایگاههای تماشاگران و جمعآوری پسماندهای عمرانی است.
پناهیان گفت: برای اجرای این عملیات، از ۱۲ دستگاه تانکر آب سهکاره جهت شستوشو و ۱۳ دستگاه خودروی خاور روباز برای حمل ضایعات و پسماندهای عمرانی استفاده شده و تمامی مراحل تحت نظارت مستقیم دو ناظر مقیم و یک مسئول ناحیه انجام میشود تا کیفیت و کمیت کار به شکل مطلوب تضمین شود.
وی ادامه داد: با توجه به موقعیت و اهمیت راهاندازی ورزشگاه پارس به عنوان یکی از مهمترین مراکز ورزشی استان فارس، تلاش کردهایم با بسیج نیروها، ماشینآلات و تجهیزات، فضایی پاکیزه، ایمن و مناسب برای استقبال از شهروندان و علاقهمندان فوتبال فراهم آوریم.
رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز تصریح کرد: برای بازسازی فضای سبز، ۳۰ کامیون تک تاک نباتی مرغوب تأمین شده و ۴ کارشناس ایمنی و بهداشت حرفهای بهمنظور کنترل و ارتقای سلامت پاکبانان در محل حضور دارند. همچنین جمعآوری کامل ضایعات و پسماندهای عمرانی انجام شده است.
نظر شما