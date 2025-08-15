هشدار امام جمعه اصفهان درباره بدعهدی دشمنان و لزوم وحدت رسانه ای

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید احمد محمودی در خطبه‌های عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته اصفهان با تسلیت ایام اربعین حسینی اظهار داشت: امیدواریم اعمال عزاداران حسینی و زائران پیاده‌روی اربعین مورد قبول درگاه الهی قرار گیرد. وی با یادآوری رحلت پیامبر اکرم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت امام رضا (ع) در پایان ماه صفر، این ایام را به امام زمان (عج) و رهبر معظم انقلاب اسلامی تسلیت گفت.

وی ضمن تقدیر از تلاش صادقانه مدیران و فعالان در عرصه مدیریت بحران، به مناسبت‌های پیش‌رو اشاره کرد و افزود: ۲۶ مرداد سالگرد بازگشت آزادگان به میهن اسلامی است؛ همان آزادگانی که به همراه شهدا، جانبازان و خانواده‌های آنان، امنیت و آرامش امروز کشور را رقم زدند. همچنین ۲۸ مرداد یادآور کودتای آمریکا و بازگشت ننگین رژیم پهلوی به ایران است که باید مورد مطالعه نسل‌های امروز قرار گیرد تا دشمنان در محاسبات خود دچار اشتباه نشوند.

خطیب نماز جمعه تصریح کرد: ملت ایران به برکت رهبری دینی، بصیرت و هوشیاری لازم را پیدا کرده است و دیگر تحت تأثیر توطئه‌های دشمنان قرار نخواهد گرفت. وی همچنین بر معرفی شهدا به مردم و بیان فداکاری‌های آنان تأکید کرد و گفت: اسلامی که امروز به دست ما رسیده، با خون شهدا و رنج‌های فراوان به دست آمده است.

محمودی با اشاره به درگذشت استاد محمود فرشچیان، هنرمند برجسته کشور، وی را از افتخارات ایران و جهان اسلام دانست و افزود: طبق گفته مرحوم فرشچیان، تمام موفقیت‌هایش مدیون ارتباط با اهل بیت (ع) بوده و هر کس این ارتباط را حفظ کند، عاقبت‌به‌خیر خواهد شد.

امام جمعه موقت اصفهان همچنین ۳۰ مرداد، سالروز به آتش کشیده شدن مسجدالاقصی توسط رژیم صهیونیستی را یادآور شد و گفت: این جنایت موجب نامگذاری این روز به عنوان «روز جهانی مسجد» شد. وی با اشاره به ناکامی دشمنان در شکست نظام اسلامی از طریق نظامی، بر ضرورت تحلیل دقیق رسانه‌ها از حوادثی همچون جنگ ۱۲ روزه تأکید کرد و خواستار هماهنگی رسانه‌ای جبهه انقلاب در حوزه‌های داخلی، خارجی، اقتصادی و سیاسی شد.

محمودی هشدار داد: آمریکا به دنبال خلع سلاح حزب‌الله لبنان است و مسئولان باید نسبت به این موضوع هشیار باشند. وی خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده رژیم صهیونیستی و آمریکا به هیچ تعهدی پایبند نیستند و حتی در جریان مذاکره نیز به تعهدات خود عمل نکرده‌اند.