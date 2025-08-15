به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید احمدرضا شاهرخی در خطبههای این هفته نمازجمعه خرمآباد در سخنانی با سفارش همگان به رعایت تقوای الهی با بیان اینکه جنگ ۱۲ روزهای در کشور ما اتفاق افتاد، در این جنگ آمریکا، رژیم اشغالگر، سه کشور اروپایی، ناتو، منافقین، سلطنتطلبها، تجزیهطلبها و… هر کدام به شکلی وارد مقابله با این ملت شدند، اظهار داشت: برای چنین جنگی سالها طراحی و نقشه کشیده بودند، تا ملت ایران را تسلیم و کشور را تجزیه کنند.
مسئولان در سخنان خود پیام ضعف به دشمن ندهند
وی گفت: در این ۱۲ روز تمام این برنامهها باطل شد، البته شهدای عزیزی از دست دادیم، در استان ما ۸۸ شهید تقدیم شدند، غمشان بر دل ما است، اما این ملت افتخار آفرید، اینها سبب عزت و افتخار ملت ایران شدند، در این جنگ کارآمدی نظامی که مبتنی بر ولیفقیه است خودش را نشان داد، کدام کشور میتواند در مقابل چنین برنامهای با چنین گستردگی مقاومت کند، در نهایت دشمن ملتمسانه ساعت دونیم شب تقاضای آتشبس کردند.
نماینده ولیفقیه در لرستان با بیان اینکه ایران در ۱۲ روز زندگی را بر دشمن تیرهوتار کرد، چه کسی میتواند رهبری چنین کشوری را بر عهده داشته باشد که سینهبهسینه نظام سلطه با این عقبه قرار گیرد؟ گفت: مقام معظم رهبری این ملت را و جوانانش را آنچنان روحیه داد و تقویت کرد که در این رویارویی ملت و جوانان ترسی نداشتند و باروحیه قوی در صحنه و میدان ایستادند، حتی بعضی از جوانان مخالف آتشبس بودند.
حجتالاسلام شاهرخی با بیان اینکه مقام معظم رهبری بهعنوان فقیهی حکیم، شجاع، برخوردار از دانش نظامی بالا، بهسرعت جانشینان فرماندهان شهید را تعیین کرد، سامان داد، آرامش را به جامعه برگرداند و روزگار را بر سر نظام سلطه و رژیم اشغالگر و عقبههایش تیرهوتار کرد، بهطوریکه دشمن ملتمسانه ساعت دو و نیمشب التماس آتشبس کرد، گفت: مقام معظم رهبری تسلط کامل بر زوایای نیروهای مسلح دارد، ایشان در عرض چند دقیقه جانشینان را انتخاب کرد، این نشاندهنده اشرافی است که این رهبر حکیم، شجاع، مبارز و مجاهد بر امور نظامی کشور دارد، باید خدا را سپاسگزار باشیم، ازاینرو مسئولان کشوری توجه کنند سخنان آنها بازتاب بینالمللی دارد، دشمن سخنان آنها را میشنوند، به دشمنان پیام قدرت بدهند، پیام ضعف ندهند، رفتار و گفتارشان طوری باشید که برای دوستان امیدآفرین باشد و دشمنان بدانند با یک مجموعه مقتدر و منسجم روبرو هستند.
وی عنوان کرد: این وحدت و انسجام، دشمن سوز است و این ملت را به اهداف متعالیاش نائل میکند.
خدمات مسئولان به مردم مضاعف شود
نماینده ولیفقیه در لرستان با بیان اینکه سه قوه در کشور و در استان ما خدماتشان را به مردم مضاعف کنند، گفتگوی با مردم، سفرهای استانی و شهرستانی، گشایش در کارهای مردم بهخصوص اموری که یک دهه در یک شهر لاینحل باقیمانده است موردتوجه قرار گیرد، دعاوی کهنه قضائی حلوفصل شوند، دولت در کشور و استان با همه امکاناتش به مردم و اراضی کشاورزی آبرسانی کند.
حجتالاسلام شاهرخی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه مردم وقتی مطلع میشوند که نمایندگان آنها در مجلس به همراه استاندار و… جلسه مشترک دارند و پیگیر امور استان هستند مسرور و خوشحال میشوند، وقتی میشنوند با هم تلاش میکنند که پیگیر مسائل و سدهای نیمهتمام استان در وزارت نیرو هستند احساس میکنند که آینده بهتری خواهند داشت، گفت: درهرحال نمایندگان، قوه مجریه، استاندار، قوه قضائیه، سازمان بازرسی پیگیر باشند، در طول این چند دهه یا اعتبارات تخصیصی برای سدها کافی نبوده و یا با قوانین و آئیننامههایی مانع بهرهبرداری کشاورزان از آب در استان شدهاند و همین سبب شده زمین در بعضی جاهای استان نشست کند و ممکن است جاهای دیگر از استان را هم فرار بگیرد.
وی تصریح کرد: هر چه از دخالت در عزل و نصبها فاصله بگیرند و به این جلسات مشترک بپردازند، برای حل مسائل گوناگون استان پیگیر باشند، برای مردم خبر خوشحالکنندهای است.
انتقاد از گرانیهای بیمنطق و عدم پرداخت تسهیلات در لرستان
نماینده ولیفقیه در لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مصرف بالای آب، برق و گاز در استان، گفت: اما خاموشیها مطابق آنچه که اعلام میشود، نیست، در تماس تلفنی که با معاون وزیر نیرو و مدیر برق کشور داشتم این موضوع را اعلام کردم، این خاموشیها سختیهای زیادی برای مردم، واحدهای تولیدی، کسبوکارها و… به وجود آورده است.
حجتالاسلام شاهرخی، گفت: ما مردمی شایسته و قابلتقدیر داریم، باید این مردم را تقدیر و تکریم کرد که ناراحتیهای خودشان را منطقی اعلام میکنند، بهگونهای عمل نمیکنند که دشمنان خوشحال شوند، در این راستا باید قدر این مردم را دانست، مردم انتظار دارند که خدمت گذارانشان در کشور و استان مانع گرانیهای بیمنطق انواع کالاها و اجناس شوند.
وی گفت: عدهای بهخاطر کسب سود بیشتر چه در تولید، توزیع و چه در فروش هستند و مردم را در مضیقه و فشار قرار میدهند، این قابلقبول نیست، صف طولانی وام ازدواج و جوانی جمعیت همچنان باقی است، باید از ظرفیت بانکهای دولتی و خصوصی خواست که ورود جدی داشته باشند.
نماینده ولیفقیه در لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نسلکشی رژیم صهیونیستی در غزه و حمایت آمریکا و سه کشور اروپایی از آن، گفت: حقوق بشر آمریکایی و اروپایی چهره پنهان خودش را نمایان کرد و نشان داد که این حقوق بشر آنها یعنی وحشیگری، قتل، بستن آب و غذا بر کودکان و زنان، نابودی بیمارستانها، شهادت اهلقلم و رسانه.
حجتالاسلام شاهرخی، گفت: ما مراقب باشیم، در مقابل چنین دشمنی هستیم که به هیچ اصولی پایبند نیستند، امروز تقویت انسجام ملی یک ضرورت راهبردی است که مقام معظم رهبری بارها بر آن تأکید کردهاند.
