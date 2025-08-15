  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲۴ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۰۷

۹۵ هزار زائر اربعین حسینی از مرز تمرچین تردد کرده اند

ارومیه- مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: تاکنون ۹۵ هزار و ۱۴۳ هزار زائر اربعین حسینی از مرز تمرچین تردد کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان آرامون در خصوص فعالیت پایانه مرزی تمرچین در ایام تردد زائران اربعین حسینی از این پایانه اظهار کرد: تاکنون ۹۵ هزار و ۱۴۳ نفر از پایانه مرزی تمرچین تردد کردند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۲۰ هزار نفری داشته است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی از اجرا ۳۰ طرح راهسازی و افزایش ۱۳ برابری توسعه راه‌های ارتباطی استان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خبر داد.

آرامون: در محور ایواوغلی تا گیت ورودی منطقه آزاد ماکو طی سال گذشته فقط یک کیلومتر راه آسفالت شده بود که این رقم طی امسال به ۱۳ کیلومتر رسید و قصد داریم تا ۲۰ کیلومتر افزایش دهیم.

وی ادامه داد: اجرای طرح‌های راهسازی در ۳۰ کارگاه عمرانی سطح استان، آذربایجان‌غربی را به کارگاه راهسازی تبدیل کرده است و در همین راستا ارزش ریالی طرح‌های در دست اجرا ۷۰ هزار میلیارد ریال بوده است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: از شمال تا جنوب آذربایجان غربی کارگاه‌های راهسازی فعال هستند و از ظرفیت‌های مولدسازی و منطقه آزاد ماکو و همچنین جذب سرمایه گذار برای توسعه راه‌های ارتباطی آذربایجان‌غربی استفاده می‌شود و قصد داریم عملیات اجرایی فعال در ۳۰ کارگاه راهسازی را تا یک سال آینده به اتمام رسانده و ارتقای درجه راه‌ها را در سطح استان شاهد باشیم.

آرامون با اشاره به اینکه ارتقای مسیر بزرگراهی ارومیه به تبریز به سطح آزادراه و ایمن سازی این مسیر در اولویت است، بیان کرد: در کمتر از ۴ ماه توانستیم با جذب سرمایه گذار عملیات اجرایی آزادراه ارومیه به تبریز را آغاز و در حال حاضر عملیات عمرانی خاکی در این محور در دست اجراست.

وی با اشاره به اینکه موکب طریق آبادانی راه و شهرسازی در ایام تردد زائران اربعین حسینی در مرز تمرچین فعال بوده، اظهار داشت: مجاهدان راه ساز در کنار توسعه راه‌های ارتباطی آذربایجان‌غربی و ایمن سازی مسیرهای مواصلاتی، به صورت خودجوش در موکب این اداره کل به زائران اربعین حسینی ارائه خدمات می‌دهند.

وی افزود: همچنین زائرسرای اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی همزمان با ایام تردد زائران اربعین حسینی در شهرستان پیرانشهر به بهره برداری رسیده و در خدمت زائران اربعین حسینی بوده است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: طی اعلام آمارهای کشوری، آذربایجان‌غربی جزو ۵ استان پیشرو در خصوص تحولات اقتصادی کشور بوده و این مساله نوید بخش پیشرفت استان و حرکت روی ریل توسعه در سایه تدابیر مقام عالی استان بوده است.

آرامون افزود: برگزاری همایش بین‌المللی سرمایه گذاری ای نوا که با تلاش‌ها و تدابیر مقام عالی استان کلید خورد و ما هم به عنوان یکی از اعضای این کارگروه بزرگ توسعه استان در تلاش هستیم و وظیفه خود را در این راستا به نحو احسنت پیگیری و اجرا می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه مجموعه راه و شهرسازی آماده برگزاری هر چه بهتر برنامه‌های هفته دولت در این حوزه است، بیان کرد: باید طرح‌های مجموعه راه و شهرسازی به صورت یکجا و جمع بندی شده اعلام شود و در سریع‌ترین زمان ممکن پکیج لازم از طرح‌های قابل افتتاح مشخص گردد و از جزیره‌ای عمل کردن باید خودداری شود.

وی بیان کرد: هفته دولت افتتاح‌های مختلفی را در بخش‌های راه، ساختمان‌ها و اماکن دولتی و مسکن در حوزه راه و شهرسازی خواهیم داشت و این طرح‌ها نشان از عملکرد شبانه روزی مجموعه راه و شهرسازی است و حضور پررنگ آن در برنامه‌های هفته دولت را رقم خواهد زد..

