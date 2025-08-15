  1. استانها
  2. مازندران
۲۴ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۲۵

محور کندوان یک طرفه شد؛ ترافیک سنگین در راه‌ها

محور کندوان یک طرفه شد؛ ترافیک سنگین در راه‌ها

ساری - سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران، درباره آخرین وضعیت ترافیکی و شرایط جوی محورهای مواصلاتی گفت: محور کندوان برای تخلیه بار ترافیکی یک طرفه شد.

علی صادقی در گفتگو خبرنگار مهر اظهار داشت: با تصمیم پلیس راهور، مسیر جنوب به شمال محور چالوس – کرج و همچنین آزادراه تهران – شمال تا اطلاع بعدی مسدود شده و تردد در این مسیرها تنها به سمت شمال به جنوب انجام می‌شود. صادقی افزود: رانندگان می‌توانند از مسیرهای جایگزین برای حرکت به سمت شمال استفاده کنند.

به گفته وی، در حال حاضر در محور چالوس و مسیر شمال به جنوب، در محدوده‌های ماسال، میانک، مجلا، مکارود و هزارچم ترافیک نیمه‌سنگین تا سنگین گزارش شده است.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران ادامه داد: در محور هراز که تردد دوطرفه برقرار است، مسیر جنوب و محدوده‌های بایجان، گزنک و ورینه با ترافیک نیمه‌سنگین تا سنگین همراه است.

وی با اشاره به روان بودن تردد در محورهای سوادکوه، یاسر و کناره افزود: هم‌اکنون مه‌گرفتگی در ارتفاعات محور چالوس گزارش شده و رانندگان باید با احتیاط بیشتری حرکت کنند.

کد خبر 6560948

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها