۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۲۷

بارندگی در راه ها؛ ترافیک در هراز و کندوان سنگین است

ساری - سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران گفت: بارش باران در برخی محورهای استان ادامه دارد و همین موضوع تأثیراتی بر وضعیت ترافیکی جاده‌ها گذاشته است.

علی صادقی در گفتگو بابا خبرنگار مهر افزود: تردد در محور کندوان و آزادراه تهران – شمال در مسیر شمال به جنوب در برخی محدوده‌ها از جمله مجلار و میانک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

وی اظهار کرد: همچنین تردد در دو مسیر محور هراز و در محدوده‌های گزنک و بایجان سنگین است.

صادقی تصریح کرد: در محورهای سوادکوه، کنارک و کیاسر ترافیک عادی و روان است و مشکلی در تردد وجود ندارد.

وی از رانندگان خواست با رعایت نکات ایمنی و توجه به شرایط جوی، سفرهای خود را برنامه‌ریزی کنند تا شاهد ترافیک روان و ایمن در جاده‌ها باشیم.

