به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، از تغییرات ترافیکی در محورهای شمالی کشور خبر داد و اظهار داشت: محور چالوس در مسیر جنوب به شمال که از ساعت ۷ صبح امروز به دلیل بار ترافیکی سنگین مسدود شده بود، از ساعت ۱۶ امروز به‌صورت دوطرفه بازگشایی خواهد شد.

جانشین پلیس راه راهور فراجا در ادامه با اشاره به سایر محورهای شمالی گفت: در محورهای هراز و منجیل – رشت نیز بار ترافیکی پرحجم اما روان گزارش شده است و تردد خودروها بدون انسداد یا توقف خاص ادامه دارد.

سرهنگ محبی در پایان تأکید کرد: هموطنان پیش از آغاز سفرهای خود، از وضعیت لحظه‌ای جاده‌ها مطلع شوند و ضمن توجه به هشدارهای پلیس راه، مدیریت زمان سفر را در دستور کار قرار دهند تا از بروز مشکلات ترافیکی و مخاطرات احتمالی جلوگیری شود.