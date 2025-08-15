تردد از کرج و آزاد راه تهران - شمال به سمت مازندران ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پیمان کرمی اظهار کرد: این محدودیت به دلیل حجم زیاد ترافیک و بار برگشت سفر از مازندران صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: با برنامه ریزی انجام شده تردد وسایل نقلیه از ساعاتی دیگر از مرزن آباد به سمت کرج و تهران یک طرفه می‌شود.

کرمی گفت: چنانچه مسافران قصد سفر به شهرهای شمالی را دارند می‌توانند از محورهای جایگزین استفاده کنند.

وی یادآورشد: انتظار می‌رود رانندگان زمان سفر خود را مدیریت کرده و قبل از سفر ازوضعیت راه‌ها مطلع شوند.

استان البرز دارای یک هزار و ۶۶۶ کیلومتر آزاد راه، بزرگراه، راه اصلی و فرعی است که ۱۸ درصد ترافیک جاده‌ای کشور مربوط به راه‌های این استان است.