اربعین زمینه ساز ظهور؛ پایان جهل دنیا نزدیک است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد بارانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مهدیشهر در مصلای این شهرستان ضمن اشاره به پیاده روی عظیم اربعین حسینی در کربلا و همچنین پیاده روی دلدادگان حسینی در شهرهای مختلف کشورمان بیان کرد: قدم‌های زائران اربعین نذر ظهور امام زمان (عج) است.

وی با بیان اینکه اربعین تمرینی برای فراموش نکردن امام زمان (عج) است، افزود: اربعین تمرینی است که انسان بتواند همواره به سمت امامش حرکت کند و بداند به میزانی که به سوی امام حرکت می‌کند، نورانی شود و به میزانی که به امامش نزدیک می‌شود حقایقی از عالم و شناخت خود، آخرت، زندگی بهتر و … بر او واضح می‌شوند.

امام جمعه مهدیشهر با بیان اینکه وقتی نور محقق شد انسان به حیات طیبه می‌رسد، گفت: پیامبر (ص) فرمودند آنچه باطن اشیا است بر من بفهمانید و وقتی انسان به سمت نور حرکت کرد، به باطن دست می‌یابد و باطن نعمات و حقایق را متوجه می‌شود.

بارانی با بیان اینکه نور کربلا و امام حسین (ع) آدمی را به نور امام زمان (عج) نزدیک می‌سازد، بیان کرد: بسیاری بزرگان دینی ما از طریق همین قربت، تشرفاتی برایشان ایجاد شده است پس ضرورت دارد که بدانیم درس بزرگ اربعین، حرکت انسان به سوی نور است.

وی با بیان اینکه انسان همواره نیاز دارد که به سوی امام حرکت کند، افزود: در ارتباط با راهپیمایی بزرگ و عظیم اربعین باید این نکته را هم گفت که این رویداد، زمینه ساز ظهور است.

امام جمعه مهدیشهر با بیان اینکه پیامی که امام صادق (ع) در زیارت اربعین می‌فرمایند «امام حسین (ع) خون مقدسش را داد تا بشریت را از جهل و سرگردانی خارج سازد» بسیار حائز اهمیت است، گفت: امروز جهلی جهان را فراگرفته که شکل مدرن آن را در غرب و اروپا شاهد هستیم.

بارانی با بیان اینکه امروز چه کسی می‌خواهد این جهل را بردارد و قیام امام حسین (ع) را جز امام زمان (عج) کامل می‌کند؟ ابراز کرد: ظهور پایان بخش جهلی است که امروز شاهد هستیم عالم را فرا گرفته است.