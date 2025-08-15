ارائه بیش از ۱۰۵ هزار خدمت سلامت به زائران اربعین در مرز شلمچه

به گزارش خبرنگار مهر، یاسین افرا ظهر امروز جمعه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در این بازه زمانی، یک هزار و ۶۸۷ بیمار برای دریافت خدمات درمانی تکمیلی به بیمارستان‌های معین و مراکز پشتیبان اعزام شدند.

وی افزود: همچنین هفت هزار و ۸۷۸ زائر دچار گرمازدگی تحت درمان قرار گرفتند و خدمات لازم به آن‌ها ارائه شد.

افرا با اشاره به حوادث ترافیکی بیان کرد: در این مدت، به ۵۷۵ مورد حادثه‌دیده ترافیکی درون‌مرزی و ۷۴ مورد حادثه‌دیده ترافیکی برون‌مرزی خدمات درمانی سریع ارائه شد.

این مقام مسئول تأکید کرد که این خدمات با هماهنگی و تلاش شبانه‌روزی کادر درمان در مرز شلمچه به زائران ارائه شده است تا سفری ایمن و سالم برای عاشقان حسینی فراهم شود.