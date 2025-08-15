  1. استانها
ارائه بیش از ۱۰۵ هزار خدمت سلامت به زائران اربعین در مرز شلمچه

شلمچه - رئیس ستاد اربعین دانشگاه علوم پزشکی آبادان از ارائه ۱۰۵ هزار و ۱۷۶ خدمت سلامت به زائران اربعین حسینی در مرز شلمچه از پنجم مرداد تا روز اربعین خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، یاسین افرا ظهر امروز جمعه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در این بازه زمانی، یک هزار و ۶۸۷ بیمار برای دریافت خدمات درمانی تکمیلی به بیمارستان‌های معین و مراکز پشتیبان اعزام شدند.

وی افزود: همچنین هفت هزار و ۸۷۸ زائر دچار گرمازدگی تحت درمان قرار گرفتند و خدمات لازم به آن‌ها ارائه شد.

افرا با اشاره به حوادث ترافیکی بیان کرد: در این مدت، به ۵۷۵ مورد حادثه‌دیده ترافیکی درون‌مرزی و ۷۴ مورد حادثه‌دیده ترافیکی برون‌مرزی خدمات درمانی سریع ارائه شد.

این مقام مسئول تأکید کرد که این خدمات با هماهنگی و تلاش شبانه‌روزی کادر درمان در مرز شلمچه به زائران ارائه شده است تا سفری ایمن و سالم برای عاشقان حسینی فراهم شود.

