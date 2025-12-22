رئیس تبلیغات اسلامی گناوه: اعتکاف فرصتی برای تقویت معنویت در جامعه است

حجتالاسلام علی محمدی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به نزدیک شدن به ایام اعتکاف از برگزاری دومین نشست هماهنگی و برنامهریزی اعتکاف ۱۴۰۴ در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: این نشست با هدف ساماندهی امور اجرایی، بررسی ظرفیت مساجد و ارتقای کیفیت و تعیین محتوای برنامههای فرهنگی و قرآنی اعتکاف در اداره تبلیغات شهرستان با حضور عوامل اجرایی و مسئولان مربوطه برگزار شد.
وی افزود: با توجه به استقبال مردم، بهویژه جوانان و دانشآموزان، تلاش شده است از تمامی ظرفیت مساجد شهرستان برای برگزاری هرچه باشکوهتر این آئین معنوی استفاده شود و هماهنگی لازم میان عوامل اجرایی بهطور مستمر انجام گیرد.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی گناوه با اشاره به تقارن ایام اعتکاف امسال با هفته مقاومت و سالگرد شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی، تصریح کرد: محور اصلی برنامههای اعتکاف ۱۴۰۴ ترویج فرهنگ مقاومت، ایثار و معنویت انقلابی خواهد بود و برنامهها بهگونهای طراحی شدهاند که این مفاهیم بهصورت عمیق و اثرگذار منتقل شود.
حجتالاسلام محمدی به اجرای طرح ملی «زندگی با آیهها» در ایام اعتکاف اشاره کرد و گفت: این طرح با هدف انس بیشتر معتکفان با قرآن کریم در دستور کار قرار دارد و در کنار آن، رویدادهای ویژهای همچون اعتکاف دانشآموزی و اعتکاف مادر و کودک نیز برگزار خواهد شد.
وی با تأکید بر ضرورت همافزایی ظرفیتهای مردمی و حاکمیتی بیان کرد: اعتکاف زمانی به اوج اثرگذاری خود میرسد که مشارکت مردم، هیئات مذهبی، دستگاههای اجرایی و نهادهای فرهنگی در کنار یکدیگر قرار گیرد.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گناوه در پایان خاطرنشان کرد: هدف ما فراهمکردن فضایی آرام، منسجم و سرشار از معنویت برای معتکفان است تا این آئین الهی نقش مؤثری در تقویت باورهای دینی و روحیه مقاومت در جامعه ایفا کند.
نظر شما