به گزارش خبرگزاری مهر، سجاد صفرزاده، مدیر مجتمع‌های میان‌راهی مؤسسه موقوفه خدمات زائر بنیاد کرامت رضوی اظهار کرد: همزمان با ایام اربعین حسینی، مجتمع‌های میان‌راهی امام رضا (ع) در سراسر کشور با ارائه خدمات مختلف از زائران این راهپیمایی عظیم میزبانی می‌کنند. این مجتمع‌ها با برنامه‌ریزی گسترده برای دهه آخر صفر، آماده برپایی موکب‌های پذیرایی و اسکان زائران پیاده هستند تا تجربه‌ای معنوی و راحت برای عاشقان حضرت رضا (ع) رقم بزنند.

مدیر مجتمع‌های میان‌راهی مؤسسه موقوفه خدمات زائر بنیاد کرامت رضوی از تلاش‌های بی‌وقفه برای خدمت‌رسانی به زائران در ایام اربعین و برنامه‌ریزی‌های ویژه برای دهه آخر صفر خبر داد و افزود: هرچند امسال به دلیل شرایط خاص در کشور پاکستان، حضور زمینی زائران پاکستانی از طریق ایران در کنگره عظیم اربعین محدود شد، اما مجتمع‌های میان‌راهی امام رضا (ع) در مرزهای میرجاوه و ریمدان با همکاری دستگاه‌های اجرایی و مرکز خادمیاری، آماده میزبانی بودند. در این میان، زائران داخلی مانند سال‌های گذشته از خدمات گسترده این مجتمع‌ها بهره‌مند شدند.

وی با بیان اینکه یکی از مراکز کلیدی خدمت‌رسانی، مجتمع میان‌راهی خوسف در نزدیکی بیرجند است که به دلیل موقعیت استراتژیک خود، میزبان بخش عمده زائران خراسان جنوبی شده، افزود: خیرین مسجد امیرآباد بیرجند از چهارم ماه صفر به مدت پنج روز با برپایی موکب در این مجتمع، خدمات متنوعی از جمله پذیرایی با غذای گرم، میان‌وعده و نوشیدنی ارائه کردند. پس از آن، خادمان مؤسسه موقوفه خدمات زائر بنیاد کرامت رضوی با توزیع چای، انواع نوشیدنی و میان‌وعده، به میزبانی از زائران ادامه دادند و فضایی گرم و معنوی برای مسافران حرم رضوی فراهم کردنده اند.

صفرزاده تصریح کرد: مجتمع‌های دیگر مانند دیهوک و دامغان نیز که در مسیرهای پرتردد زائران قرار دارند، نقشی محوری در خدمت‌رسانی ایفا کرده اند. به‌ویژه مجتمع دامغان، واقع در محور اصلی مشهد-تهران، به دلیل حجم بالای تردد زائران از شهرهای مختلف کشور، با استقبال چشمگیری مواجه شده و خدمات ارائه‌شده در این مجتمع‌ها، از پذیرایی تا ایجاد فضایی برای استراحت، مورد توجه و رضایت زائران قرار گرفته است.

مدیر مجتمع‌های میان‌راهی مؤسسه موقوفه خدمات زائر بنیاد کرامت رضوی، در ادامه گفت: با نزدیک شدن به دهه آخر صفر و ایام شهادت امام رضا (ع)، برنامه‌ریزی‌های ویژه‌ای برای میزبانی از زائران این ایام نیز در نظر گرفته شده است. با همکاری مرکز خادمیاری استان سمنان، موکبی در مجتمع دامغان برپا خواهد شد تا زائران در این ایام از خدمات پذیرایی بهره‌مند شوند. همچنین، سایر مجتمع‌های میان‌راهی امام رضا (ع) در نقاط مختلف کشور با برپایی موکب‌های پذیرایی، آماده استقبال از زائران هستند.

‌وی بیان کرد: یکی از اقدامات برجسته برای دهه آخر صفر، فراهم‌سازی امکانات اسکان برای زائران پیاده در مجتمع‌های رباط سفید، مزداوند و تربت حیدریه است. این برنامه با هماهنگی استانداری خراسان رضوی در حال اجرا است تا زائران پیاده با آرامش و آسایش بیشتری به زیارت حرم مطهر رضوی مشرف شوند. علاوه بر این، مجتمع‌های چناران و تربت جام در اطراف مشهد نیز با برپایی موکب‌های ویژه، پذیرای زائران پیاده خواهند بود.

صفرزاده افزود: در محور یزد-طبس، موکب محسن بن علی (ع) در مجتمع رباط پشت بادام برای سومین سال پیاپی به زائرانی که از جنوب غربی کشور عازم مشهد مقدس هستند، خدمت‌رسانی می‌کند. این موکب با همکاری مؤسسه موقوفه خدمات زائر، پذیرایی کامل شامل وعده‌های غذایی، میان‌وعده و نوشیدنی را ارائه می‌دهد و به مقصدی محبوب برای زائران این مسیر تبدیل شده است.

مدیر مجتمع‌های میان‌راهی مؤسسه موقوفه خدمات زائر بنیاد کرامت رضوی با اشاره به اهمیت رفاه زائران، اظهار کرد: تمام تلاش ما این است که با ارائه خدمات باکیفیت، تجربه‌ای به‌یادماندنی برای زائران حضرت رضا (ع) رقم بزنیم. امیدواریم با پوشش رسانه‌ای مناسب، زائران از خدمات متنوع مجتمع‌های میان‌راهی آگاه شوند و از این امکانات به بهترین شکل استفاده کنند.

وی، خاطر نشان کرد: این اقدامات گسترده، که با همکاری خیرین، خادمیاران و دستگاه‌های اجرایی انجام می‌شود، نشان‌دهنده تعهد بنیاد کرامت رضوی به خدمت‌رسانی به زائران در مناسبت‌های مذهبی است. مجتمع‌های میان‌راهی امام رضا (ع) به‌عنوان ایستگاه‌هایی معنوی و خدماتی، نقشی کلیدی در تسهیل سفر زائران و تقویت حس و حال معنوی آن‌ها ایفا می‌کنند.