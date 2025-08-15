به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اراک با اشاره به حضور گسترده مردم در راهپیمایی اربعین امسال، اظهار کرد: سه میلیون و ۶۵۰ هزار نفر از مرزهای ایران به عتبات عالیات مشرف شدند که از این تعداد، ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر بازگشته‌اند.

وی افزود: در داخل کشور نیز همایش جاماندگان اربعین در ۵۰۰ نقطه برگزار شد که در استان مرکزی بیش از ۱۰۰ هزار نفر در این مراسم شرکت داشتند.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی با بیان اینکه قدرت حزب‌الله و جبهه مقاومت ریشه در اراده ملت‌های مسلمان دارد، تصریح کرد: خلع سلاح حزب‌الله، رؤیایی محال برای رژیم صهیونیستی و آمریکا به شمار می‌رود که هرگز محقق نخواهد شد.

خطیب جمعه اراک با تأکید بر بی‌نیازی ملت ایران از مداخلات بیگانگان، ادامه داد: ملت ما هیچ نیازی به وعده‌های پوچ دشمنان ندارد و کسانی که خود عامل کشتار و گرسنگی مردم بی‌دفاع غزه هستند، صلاحیت اظهارنظر درباره مسائل داخلی ایران را نخواهند داشت.

وی با اشاره به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور آمریکا گفت: ادعای حل بحران آب ایران از سوی کسانی مطرح می‌شود که سال‌هاست منطقه را در آتش جنگ، تحریم و آشوب فرو برده‌اند.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی تاکید کرد: این افراد، نه تنها دلسوز ملت‌ها نیستند بلکه در صف اول جنایات علیه بشریت قرار دارند.

وی، رهبری مقام معظم رهبری را عامل حفظ انسجام ملی در بحران‌های اخیر دانست و گفت: در جنگ ۱۲ روزه اخیر، نقش راهبردی ایشان در مقابله با تهدیدات دشمنان، مثال‌زدنی بود و به عنوان نقطه اتکای ملت و محور وحدت، نقش مهمی ایفا کردند.

وی افزود: مقام معظم رهبری با درایت، هوشمندی و اشراف کامل بر مسائل داخلی و بین‌المللی، سد محکمی در برابر توطئه‌های دشمنان ایجاد کرده‌اند.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی تصریح کرد: ایشان با تأکید مستمر بر وحدت، همدلی و حفظ آرمان‌های انقلاب، همواره مانع از بروز شکاف‌های اجتماعی و سیاسی در کشور شده و مسیر حرکت ملت را در چارچوب عقلانیت و اقتدار ترسیم کرده‌اند.

وی گفت: ملت ایران راه عزت و مقاومت را با افتخار ادامه می‌دهد و در برابر هیچ تهدیدی سر خم نخواهد کرد.