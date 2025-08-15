به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام اسدالله رضوانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ضمن اشاره به عظمت راهپیمایی اربعین حسینی، این اجتماع میلیونی را نمادی از وحدت و همبستگی امت اسلامی دانست و اظهار کرد: اربعین، تجدید عهدی دوباره با آرمان‌های والای سیدالشهدا (ع) است و امیدواریم خداوند این زیارت و عزاداری را از زائران قبول کرده و مایه استحکام هرچه بیشتر جبهه حق قرار دهد.

حجت‌الاسلام رضوانی به دیدگاه کارشناسان در زمینه غلبه بر جبهه باطل اشاره کرد و گفت: برای پیروزی در نبرد تمدنی، باید راهکارهای مادی و معنوی را به صورت همزمان به کار گرفت. این مسیر باید بر پایه مکتب حسینی و مهدوی، تقویت روحیه ایمان، تبعیت از ولی‌امر، روحیه‌بخشی به دیگران و اتکا به امدادهای غیبی استوار باشد.

وی افزود: تحقق این وظایف مهم با دو عنصر کلیدی صبر و تقوای جمعی میسر خواهد شد. صبر راهبردی به معنای پایداری و ایستادگی در برابر فشارهاست، و صبر هوشمندانه، مدیریت صحیح واکنش‌ها در بحران‌ها را شامل می‌شود. همچنین، تقوای جمعی همچون سپری محکم، جامعه را در برابر جنگ نرم و تهاجم فرهنگی دشمن مصون می‌سازد و ضامن پایداری جبهه حق در سخت‌ترین شرایط است.

امام جمعه بوئین زهرا با استناد به آیات قرآن کریم، به مؤمنان هشدار داد که از بیان سخنان نسنجیده که می‌تواند مورد سوءاستفاده دشمن قرار گیرد، پرهیز کنند.

وی تأکید کرد: نباید با اظهارات غیرمسئولانه، نقاط ضعف داخلی کشور را آشکار کرده و دشمن را به طمع بیاندازیم. دشمنان ما نیز با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستند، اما آن‌ها را سانسور می‌کنند تا به عنوان نشانه ضعف تلقی نشود.

حل مشکلات انرژی با اتکا به توان داخلی و نخبگان انقلابی

حجت‌الاسلام رضوانی در ادامه به مسئله ناترازی در حوزه نیرو و انرژی پرداخت و راهکار حل آن را اتکا به نخبگان انقلابی و ظرفیت‌های بومی و ملی کشور دانست.

وی تصریح کرد: رفع این چالش‌ها نباید وابسته به غرب باشد. مدیریت بهینه منابع آب، اصلاح الگوی کشت، جلوگیری از هدررفت منابع و توسعه صنعت و انرژی هسته‌ای، از جمله راهکارهای عملی و اثربخش در این حوزه است.

خطیب جمعه بوئین زهرا با هشدار نسبت به توطئه‌های دشمن در منطقه، به طرح‌هایی همچون خلع سلاح حزب‌الله اشاره کرد که با هدف برهم زدن موازنه قدرت و تضعیف جبهه مقاومت اجرا می‌شوند.

وی با یادآوری تجربه تاریخی کودتای ۲۸ مرداد، تأکید کرد: اعتماد به بیگانگان، انزوای نیروهای مذهبی و تکیه بر دشمنان دیروز، سرانجامی جز شکست و ناکامی نخواهد داشت. به لطف رهبری واحد و بصیرت بی‌نظیر، انقلاب اسلامی توانسته از بزرگترین بحران‌ها با موفقیت عبور کند.