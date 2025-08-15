ترامپ هم مانند صدام در محاصره ایران ناکام خواهد ماند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محسن سالاری، امام جمعه شهرستان سیریک، در خطبههای این هفته نماز جمعه با اشاره به اهمیت معرفتافزایی درباره اربعین حسینی، آن را «اجتماع قلوب» توصیف کرد و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند روایت فتح هستیم. صاحبان قلم باید از برکات و آثار اربعین برای مردم بنویسند.
امام جمعه سیریک افزود: اربعین تنها یک پیادهروی نیست، بلکه جلوهای از وحدت قلبی میان مؤمنان است. اگر کسی به دنبال ملاقات با حضرت ولیعصر (عج) است، این مسیر از انسجام قلوب میگذرد.
وی با اشاره به لزوم حفظ اتحاد در اجتماع بزرگ اربعین، بیان داشت: در کولهپشتی زائر اربعین باید اتحاد، همدلی و بصیرت باشد.
حجتالاسلام سالاری همچنین با اشاره به برگزاری باشکوه همایش جاماندگان اربعین در شهرستان سیریک، گفت: این مراسم تنها یک اجتماع عبادی نبود، بلکه جلوهای از حماسه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بود. مردم از نقاط مختلف شهرستان با وجود نداشتن امکان حضور در کربلا، با دلهایی سرشار از عشق به سیدالشهدا (ع) و با نیت خالصانه در این مسیر قدم برداشتند.
وی افزود: مردم هر آنچه در توان داشتند برای خدمترسانی و اطعام زائران به میدان آوردند که نشاندهنده عمق ارادت آنان به مکتب عاشورا است.
خطیب جمعه سیریک با اشاره به استمرار دشمنی بدخواهان انقلاب اسلامی گفت: دشمنان ایران اسلامی ثابتاند، اما شیوههای مقابلهشان تغییر کرده است. آنها به دنبال فرصت و بهانه برای هجمه به ایران و ایرانی هستند.
امام جمعه سیریک با اشاره به تحرکات اخیر آمریکا در منطقه قفقاز و اقدامات تحریکآمیز دونالد ترامپ اظهار داشت: ترامپ امروز با طرحهای مشکوک در ارمنستان و باکو، به دنبال محاصره و فشار بر ایران است؛ اما همانگونه که صدام نتوانست با اسرا به ما ضربه بزند، ترامپ هم با دلقکبازیهای سیاسی خود نمیتواند ایران را منزوی کند.
