خبر کمبود برنج تکذیب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن تأمین کنندگان و تولیدکنندگان برنج ایران، امروز خبری مبنی بر اینکه «کمبود برنج در راه است، مردم آماده باشند» به نقل از رئیس انجمن تأمین کنندگان و تولیدکنندگان برنج بدون ذکر منبع در فضای مجازی منتشر شده که این خبر قویاً تکذیب می‌شود.

به نظر می‌رسد عده‌ای سودجو با و پرداخت هزینه‌های هنگفت و درج اخبار نادرست به دنبال سیاه نمایی در بازار برنج هستند آن هم در شرایطی که بازار این کالا رو به تعادل است و قیمت‌ها روند کاهشی یافته اند.

لذا دستگاه‌های نظارتی و امنیتی باید به این حوزه ورود و درباره انتشاردهندگان این اخبار و نیت آنان بررسی‌های لازم را به عمل آورند.

همچنین انجمن تأمین کنندگان و تولیدکنندگان برنج پیگیری قضائی این موضوع و اشخاص و کانال‌های انتشار دهنده آن را حق خود می‌داند.