محسن کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بلافاصله پس از آغاز آتش‌سوزی، نیروهای یگان حفاظت منطقه حفاظت‌شده سبزکوه با حضور در محل نسبت به کنترل و شناسایی عامل حریق اقدام کردند که این فرد پس از دستگیری به مراجع قضائی تحویل داده شد.

وی گفت: به دلیل گستردگی آتش و سخت‌گذر بودن بخش‌هایی از منطقه، تمامی نیروهای یگان حفاظت محیط‌زیست از شهرستان‌های استان فراخوان و به محل اعزام شدند تا عملیات اطفا در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

کریمی افزود: با توجه به شرایط جوی و وسعت آتش‌سوزی، هماهنگی لازم برای اعزام بالگرد اطفای حریق انجام شده و این بالگرد تا چند ساعت آینده به منطقه اعزام خواهد شد.

وی بیان کرد: حضور سریع نیروها و استفاده از ظرفیت‌های هوایی نقش مهمی در جلوگیری از گسترش آتش‌سوزی و کاهش خسارات احتمالی به عرصه‌های طبیعی خواهد داشت.

