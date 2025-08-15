  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۲۴ مرداد ۱۴۰۴، ۱۸:۰۵

شش تکواندوکار به اردوی دختران نوجوان راه پیدا کردند

شش تکواندوکار به اردوی دختران نوجوان راه پیدا کردند

دختران تکواندوکار نوجوان عصر امروز جمعه در مسابقات انتخابی برای حضور در بازیهای آسیایی نوجوانان به مصاف هم رفتند و در پایان شش تکواندوکار جواز حضور در اردوی آماده سازی را کسب کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، بازی‌های آسیایی نوجوانان ۲۷ مهرماه تا نهم آبان ماه به میزبانی بحرین در شهر «منامه» برگزار می‌شود. تکواندو از جمله رشته‌های ورزشی پرامید کاروان ورزشی کشورمان در این رویداد مهم است که با ترکیبی کامل در دو بخش اجرای فرم و مبارزه حضور خواهد شد.

پس از آنکه در رقابت‌های صبح امروز ترکیب تیم پسران برای این مسابقات مهم مشخص شد، در نوبت عصر دختران نوجوان به مصاف هم رفتند که در پایان شش تکواندوکار به اردو دعوت شدند. بهار طهماسبی، هلیا ابراهیمیان، دینا بابا رحیم، کیمیا محمدی، پینار لطفی زاده و عسل گل تپه نفراتی هستند که جواز حضور در اردوی تیم ملی هستند.

گیتا ویسی هدایت این تیم را به عنوان سرمربی در اختیار دارد؛ مهین اسماعیل نژاد و صفیه علیجانی دستیاران وی در کادر فنی هستند.

کد خبر 6561103

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها