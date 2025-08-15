شش تکواندوکار به اردوی دختران نوجوان راه پیدا کردند

به گزارش خبرنگار مهر، بازی‌های آسیایی نوجوانان ۲۷ مهرماه تا نهم آبان ماه به میزبانی بحرین در شهر «منامه» برگزار می‌شود. تکواندو از جمله رشته‌های ورزشی پرامید کاروان ورزشی کشورمان در این رویداد مهم است که با ترکیبی کامل در دو بخش اجرای فرم و مبارزه حضور خواهد شد.

پس از آنکه در رقابت‌های صبح امروز ترکیب تیم پسران برای این مسابقات مهم مشخص شد، در نوبت عصر دختران نوجوان به مصاف هم رفتند که در پایان شش تکواندوکار به اردو دعوت شدند. بهار طهماسبی، هلیا ابراهیمیان، دینا بابا رحیم، کیمیا محمدی، پینار لطفی زاده و عسل گل تپه نفراتی هستند که جواز حضور در اردوی تیم ملی هستند.

گیتا ویسی هدایت این تیم را به عنوان سرمربی در اختیار دارد؛ مهین اسماعیل نژاد و صفیه علیجانی دستیاران وی در کادر فنی هستند.