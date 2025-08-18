به گزارش خبرنگار مهر، مجمع عمومی سالیانه فدراسیون تکواندو امروز دوشنبه ۲۷ مردادماه ۱۴۰۴ به ریاست محمد شروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش و جوانان، هادی ساعی رئیس فدراسیون، کامیار سلطانی مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیونهای وزارت ورزش، غلامرضا نوروزی و مریم کاظمی پور نواب رئیس کمیته ملی المپیک و پارالمپیک و محمد جمشیدی خزانه دار به میزبانی سالن فارسی آکادمی ملی المپیک و به صورت آنلاین با حضور نواب رئیس، رؤسای هیأتهای استانی و سایر اعضای مجمع برگزار شد.
مجمع فوق با تلاوت آیاتی از قرآن کریم و سرود مقدس جمهوری اسلامی آغاز شد. پس از آن محمد جمشیدی خزانه دار فدراسیون ضمن خیرمقدم، برنامههای مجمع را به همراه پخش کلیپی از اقدامات فدراسیون در سال ۱۴۰۳ اعلام نمود. در ادامه هادی ساعی، رئیس فدراسیون گزارشی از اقدامات انجام شده و همچنین عملکرد کمیتههای مختلف فدراسیون در سال ۱۴۰۳ ارائه داد.
سپس گزارش حسابرس، خزانه دار و بازرس فدراسیون در سال 1403 از سوی مسئولان مربوطه ارائه و به همراه بودجه پیشنهادی و تقویم سال ۱۴۰۴ به تصویب اعضای مجمع رسید. ضمن اینکه طلعت مرادی به عنوان نایب رئیس فدراسیون معرفی و با اخذ اکثریت آرا انتخاب شد.
نوروزی: تکواندو عملکرد فوق العاده ای در پاریس داشت
در ادامه غلامرضا نوروزی نایب رئیس کمیته ملی المپیک طی سخنانی گفت: حفظ قهرمانی مهمتر و سختتر از کسب قهرمانی است. تکواندو سال گذشته در بازیهای المپیک ۲۰۲۴ پاریس عملکرد فوق العاده ای داشت و این برای مردم عزیز ایران خیلی قابل توجه بود. بدون شک قطار در حرکت را سنگ میزنند و مطمئن هستم با درایت هادی ساعی این موفقیتها تداوم خواهد داشت.
وی افزود: در بخش پزشکی و موضوع آنتی دوپینگ هم فدراسیون تکواندو عملکرد بسیار خوبی داشته است. کمیته مسابقات، سازمان لیگ و تیمهای ملی همکاری و هماهنگی بسیار خوبی با سازمان نادو ایران دارند و همین مسائل در کنار نظارتهای مستمر و مستقیم هادی ساعی باعث شده تا هیچ نمونه مثبتی در تکواندو طی سه سال گذشته نداشته باشیم.
در ادامه این جلسه شروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش با محکوم کردن حملات ددمنشانه رژیم صهیونی و گرامیداشت یاد و خاطره سرداران، دانشمندان و شهدای جنگ ۱۲ روزه: از فدراسیون تکواندو که در طول این دوران پای کار بود و حتی شهید هم داد تمجید کرد و عنوان داشت در تکواندو کارهای فرهنگی بسیار خوبی انجام شده است.
اسبقیان: باید موفقیت های تکواندو تداوم داشته باشد
اسبقیان ادامه داد: کسب ۸۴ مدال تکواندو در سال ۱۴۰۳ که ۳۳ مدال آن طلا بود قابل تقدیر است. من در المپیک شاهد بودم که چه افتخار بزرگی از سوی ورزشکاران تکواندو برای کشورمان به دست آمد و چهار ورزشکار اعزامی خوش درخشیدند و موفق به کسب چهار مدال با ارزش شدند. ما باید تلاش کنیم این موفقیتها تداوم داشته باشد در مسابقات پیش رو از جمله بازیهای آسیایی نوجوانان، بازیهای کشورهای اسلامی، بازیهای آسیایی ناگویا، قهرمانی جهان و سرانجام المپیک لس آنجلس این شرایط را حفظ کرده و ارتقا دهیم.
شفاف ترین گزارش مالی دوران کاری ام را در تکواندو دیدم
وی افزود: گزارش بسیار خوب مالی که از سوی حسابرس قانونی، خزانه دار و بازرس فدراسیون ارائه و به تصویب همه اعضای مجمع رسید. در طول سالهایی که با عناوین مختلف در مجامع فدراسیونها حضور داشته ام، یکی از بهترین و شفافترین گزارشهای مالی را مشاهده کردم. بر همین اساس معتقدم فدراسیون باید برنامه ریزی که برای تداوم رو به جلوی این موفقیتها انجام داده با جدیت پیگیری کند.
معاون توسعه ورزش قهرمانی وزارت ورزش در بخش دیگری از سخنان خود به طرح آمایش سرزمین اشاره داشت و افزود: این طرح باید در همه فدراسیون جاری شود و طبق طرحی که وزارت ورزش ارائه داده در بخشهای مختلف از جمله استعدادیابی و توجه ویژه به استانها مورد توجه قرار گیرد.
