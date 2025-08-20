  1. ورزش
۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۳۲

مسافران جهانی تکواندو معرفی می شوند

مسافران جهانی تکواندو معرفی می شوند

مرحله نهایی رقابت های انتخابی تیم ملی تکواندو برای حضور در دو رویداد مهم قهرمانی جهان و بازی‌های کشورهای اسلامی برگزار تا تکلیف تیم های اعزامی مشخص شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی تکواندو آبان ماه سال جاری حضور در دو رویداد مهم بازی‌های کشورهای اسلامی به میزبانی شهر ریاض عربستان و قهرمانی جهان در شهر «ووشی» چین را پیش رو دارد.

بر اساس تصمیم کمیته فنی فدراسیون تکواندو، تیم مردان کشورمان با دو تیم مجزا در این رویدادها به میدان خواهد رفت.

بر همین اساس آخرین مرحله از رقابت‌های انتخابی برای معرفی نفرات برتر جهت حضور در ترکیب ثابت تیم ملی در سالن خانه تکواندو برگزار خواهد شد.

با تصمیم کادر فنی تیم ملی نفرات حاضر در اردو با قضاوت داوران بین المللی به مصاف هم رفته و در نهایت ترکیب تیم ملی برای رو انتخاب و معرفی خواهد شد.

