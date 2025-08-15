بازگشت ۹۵ هزار زائر اربعین با ۳ هزار و ۶۹۶ اتوبوس به تهران

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد جهانی، بعد از ظهر جمعه، در جمع خبرنگاران، از آمادگی کامل این مجموعه برای بازگشت زائران اربعین حسینی از مرز مهران خبر داد و گفت: تا بازگشت آخرین زائر، ناوگان حملونقل عمومی و عوامل راهداری استان در آمادهباش کامل هستند.
جهانی با اشاره به فعالیت شبانهروزی همکاران این مجموعه برای بازگرداندن زائران اربعین حسینی، اظهار داشت: از ابتدای طرح اربعین امسال تا ظهر جمعه ۲۴ مرداد، ۱۵۲ هزار و ۸۸۹ نفر از زائران با ۷ هزار و ۴۷۸ سرویس از استان تهران به مرزهای ششگانه اعزام شدهاند.
وی افزود: با تمهیدات انجام شده و تلاشهای مثالزدنی مجموعه حملونقل استان تهران، تاکنون ۹۵ هزار و ۱۰۳ نفر از زائران با ۳ هزار و ۶۹۶ اتوبوس از مرزها به استان بازگردانده شدهاند.
جهانی ادامه داد: تنها از بامداد روز اربعین حسینی (۲۳ مرداد) تا ظهر امروز، ۴۰۶ اتوبوس به سوی مرز مهران اعزام شده که ۱۰ هزار و ۴۵۸ نفر با ۳۹۶ اتوبوس به تهران بازگشتهاند و مابقی نیز در پایانههای برکت و شهید رئیسی در حال ورود به کشور هستند.
مدیرکل راهداری استان تهران گفت: پیشبینی میشود تا پایان امشب، بین ۲۵۰ تا ۲۶۵ دستگاه اتوبوس دیگر از مبدأ استان تهران به مرز مهران اعزام شود و خدمترسانی تا بازگشت آخرین زائر ادامه یابد.
وی با اشاره به بازگشت بسیاری از زائران با خودرو شخصی، توصیه کرد: رانندگان به هشدارها و توصیهها توجه کرده و قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند تا سفری ایمن داشته باشند.
جهانی همچنین از رانندگان خواست در مسیر بازگشت، بهویژه در آزادراه ساوه – تهران که مسیر اصلی تردد است، در ایستگاه پویش «چشم به راهیم» مستقر در عوارضی دوم تهران – ساوه توقف کوتاهی داشته، از خدمات پذیرایی استفاده کنند و با رفع خستگی و رعایت پویش «شیش دونگ برانیم»، سی کیلومتر پایانی سفر را نیز با امنیت و آرامش به پایان برسانند.
نظر شما