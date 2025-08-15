ترامپ در راه آلاسکا؛ رجز خوانی برای پوتین+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، برای دیدار با ولادیمیر پوتین، همتای روس خود، با هواپیما راهی آلاسکا شد.

او پیش از پرواز هشدار داد که اگر پوتین با پایان جنگ موافقت نکند، پیامدهای بسیار شدیدی در انتظار روسیه خواهد بود.

وی افزود: پوتین فکر می‌کند که حملات دست بالا به او در مذاکرات می‌دهد اما به نظر من این به ضررش است. پوتین زیرک است که به دنبال توافق با ماست اما این پس از رهایی از جنگ است!

او با تاکید بر اینکه کی‌یف و مسکو باید هر دو در مسیر صلح گام بردارند، افزود: می‌خواهم آتش‌بسی برقرار شود و بهترین توافق ممکن برای هر دو طرف به دست آید.

ترامپ گفت: باید اجازه دهیم اوکراین خودش آن تصمیم را بگیرد و فکر می‌کنم تصمیم درستی خواهند گرفت. اما من اینجا نیستم که به جای اوکراین مذاکره کنم. من اینجا هستم تا آن‌ها را پشت میز مذاکره بیاورم و فکر می‌کنم شما با دو طرف سر و کار داری.

وی در پاسخ به پرسشی درباره امکان ارائه تضمین‌های امنیتی از سوی آمریکا به اوکراین، ترامپ گفت: چنین احتمالی وجود دارد؛ البته همراه با اروپا و کشورهای دیگر، نه به شکل ناتو، چون برخی چیزها قرار نیست اتفاق بیفتد.

ترامپ درباره به نتیجه رسیدن با پوتین ابراز خوش بینی کرد و مدعی شد: در راستای پایان جنگ برای نجات جانها حرکت خواهم کرد.

وی افزود: تصور می‌کنم که اوکراین تصمیم مناسب را درباره اراضی اتخاذ خواهد کرد. ما موضوع تبادل اراضی را بررسی می‌کنیم اما در نهایت اوکراین باید تصمیم بگیرد.