اسامی افراد حاضر در هیئت روسیه و آمریکا در نشست آلاسکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، در نشستی که امشب بین ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در آلاسکا برگزار می‌شود، شخصیت‌های مطرحی در هیئت سیاسی هر دو کشور از وزارت امور خارجه و امور مالی حضور دارند.

بنابر اعلام اسپوتنیک، هیئت روسی حاضر در این اجلاس شامل افراد زیر است: سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه؛ یوری اوکاشوف مشاور ریاست جمهوری روسیه؛ آندری بیلاووسوف وزیر دفاع روسیه؛ آنتوان سیلوانوف وزیر امور مالی روسیه و کیریل دمیتریف نماینده ویژه روسیه.

هیئت آمریکایی حاضر در نشست مشترک پوتین و ترامپ نیز شامل افراد زیر است: مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا؛ اسکات بیسنت وزیر خزانه‌داری؛ هوارد لوتنیک وزیر تجارت آمریکا؛ جان راتکلیف مدیر سرویس جاسوسی آمریکا و استیو ویتکاف نماینده ویژه آمریکا.

کاخ سفید اعلام کرده است هیئت این کشور شامل ۱۶ مسئول این کشور خواهد بود که از جمله آنها پیت هگست است که نام وی پیش از این در لیست افراد حاضر در نشست نبود، اما وی نیز به پایگاه آلاسکا رفته است تا در نشست امروز مشارکت داشته باشد.