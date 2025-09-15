هوای خراسان شمالی در وضعیت خطرناک آلودگی قرار گرفت

رضا شکاریان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شاخص کیفیت هوای شهرستان شیروان به مرز ۵۰۰ رسید که نشاندهنده وضعیت «خطرناک» است و سلامتی همه افراد جامعه را تهدید میکند.
وی افزود: همزمان، شاخص آلودگی هوای بجنورد نیز عدد ۲۰۹ را ثبت کرده که معادل وضعیت «بسیار ناسالم» است و میتواند برای گروههای حساس و حتی عموم مردم پیامدهای جدی به همراه داشته باشد.
مدیرکل محیطزیست استان با بیان اینکه منشأ آلودگی در روزهای اخیر گردوغبار ورودی و کانونهای داخلی است، بیان کرد: در چنین شرایطی توصیه میشود همه شهروندان، بهویژه کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و تنفسی، از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.
وی همچنین گفت: دستگاههای اجرایی، مراکز درمانی و امدادی استان در حالت آمادهباش قرار دارند تا در صورت بروز مشکلات تنفسی برای شهروندان، خدمات لازم ارائه شود.
وی در ادامه افزود: شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای قابل قبول (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوهای) است.
