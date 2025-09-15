  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۷:۰۹

هوای خراسان شمالی در وضعیت خطرناک آلودگی قرار گرفت

هوای خراسان شمالی در وضعیت خطرناک آلودگی قرار گرفت

بجنورد- مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی گفت: شاخص کیفیت هوای شیروان امروز به عدد ۵۰۰ و در وضعیت «خطرناک» رسید و شاخص آلودگی بجنورد نیز با ثبت عدد ۲۰۹ در وضعیت «بسیار ناسالم» قرار گرفت.

رضا شکاریان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شاخص کیفیت هوای شهرستان شیروان به مرز ۵۰۰ رسید که نشان‌دهنده وضعیت «خطرناک» است و سلامتی همه افراد جامعه را تهدید می‌کند.

وی افزود: هم‌زمان، شاخص آلودگی هوای بجنورد نیز عدد ۲۰۹ را ثبت کرده که معادل وضعیت «بسیار ناسالم» است و می‌تواند برای گروه‌های حساس و حتی عموم مردم پیامدهای جدی به همراه داشته باشد.

مدیرکل محیط‌زیست استان با بیان اینکه منشأ آلودگی در روزهای اخیر گردوغبار ورودی و کانون‌های داخلی است، بیان کرد: در چنین شرایطی توصیه می‌شود همه شهروندان، به‌ویژه کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و تنفسی، از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.

وی همچنین گفت: دستگاه‌های اجرایی، مراکز درمانی و امدادی استان در حالت آماده‌باش قرار دارند تا در صورت بروز مشکلات تنفسی برای شهروندان، خدمات لازم ارائه شود.

وی در ادامه افزود: شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای قابل قبول (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.

کد خبر 6589717

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها